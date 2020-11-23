「法拉盛濱水」開發團隊 發火雞捐款助貧

「法拉盛濱水項目」開發商與拉喬納達中心一起向民眾發放火雞，市議員顧雅明(右二)到場支持。(主辦方提供)

感恩節將至，「法拉盛 濱水項目」(Special Flushing Waterfront Distinct)的三家華人開發公司，向皇后區 糧食救濟中心拉喬納達(La Jornada)捐贈3000餘隻火雞及6萬7000元善款，並於22日與拉喬納達一起為法拉盛數千個家庭發放感恩節火雞餐，讓社區低收入家庭也能歡度節日。

「法拉盛濱水項目」的三家華人開發商富頓、永年和聯合開發集團的代表22日表示，自新冠疫情 爆發以來，皇后區的缺糧問題尤其嚴重，法拉盛和周圍社區更是全市受影響最大的區域之一；「此次向拉喬納達捐贈超過3000隻火雞以及6萬7000餘元善款，是我們與拉喬納達長期合作的開始；未來在新的法拉盛濱水區內，將提供1000平方呎的非營利性空間，與拉喬納達合作，作為兒童教育與年長者休憩之用。」

「法拉盛濱水項目」開發商與拉喬納達中心一起向民眾發放火雞。(主辦方提供)

為幫助社區，「法拉盛濱水項目」的開發商日前發起線上籌款，因獲得各界慷慨解囊，很快就超出最初籌集2萬5000元的目標，截至22日，三周裡共籌得超過6萬7000元，拉喬納達中心將用這筆錢購置大型垃圾處理機、兩台堆高機、兩台升降板車以及口罩、手套等日常所需物資。

「法拉盛濱水項目」開發商與拉喬納達中心一起向民眾發放火雞和感恩節餐點。(主辦方提供)

富頓集團執行副總裁李芝璇表示，「法拉盛濱水項目的夥伴們期盼能促進法拉盛的繁榮發展，與小型企業及非營利組織合作，盡力幫助社區度過這場危機；雖然正值疫情期間，此次籌款的捐贈者大多來自各種小型企業，小企業主深知當社區每個人都得到照顧時，企業才能成功，我們持續努力為法拉盛帶來更多就業機會和新發展。」