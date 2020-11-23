我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1224萬例 紐約州逼近60萬

牛津新冠疫苗保護力僅70% BBC直言：令人失望

「法拉盛濱水」開發團隊 發火雞捐款助貧

記者朱蕾／紐約報導
「法拉盛濱水項目」開發商與拉喬納達中心一起向民眾發放火雞，市議員顧雅明(右二)到場支持。(主辦方提供)
「法拉盛濱水項目」開發商與拉喬納達中心一起向民眾發放火雞，市議員顧雅明(右二)到場支持。(主辦方提供)

感恩節將至，「法拉盛濱水項目」(Special Flushing Waterfront Distinct)的三家華人開發公司，向皇后區糧食救濟中心拉喬納達(La Jornada)捐贈3000餘隻火雞及6萬7000元善款，並於22日與拉喬納達一起為法拉盛數千個家庭發放感恩節火雞餐，讓社區低收入家庭也能歡度節日。

「法拉盛濱水項目」的三家華人開發商富頓、永年和聯合開發集團的代表22日表示，自新冠疫情爆發以來，皇后區的缺糧問題尤其嚴重，法拉盛和周圍社區更是全市受影響最大的區域之一；「此次向拉喬納達捐贈超過3000隻火雞以及6萬7000餘元善款，是我們與拉喬納達長期合作的開始；未來在新的法拉盛濱水區內，將提供1000平方呎的非營利性空間，與拉喬納達合作，作為兒童教育與年長者休憩之用。」

「法拉盛濱水項目」開發商與拉喬納達中心一起向民眾發放火雞。(主辦方提供)
「法拉盛濱水項目」開發商與拉喬納達中心一起向民眾發放火雞。(主辦方提供)

為幫助社區，「法拉盛濱水項目」的開發商日前發起線上籌款，因獲得各界慷慨解囊，很快就超出最初籌集2萬5000元的目標，截至22日，三周裡共籌得超過6萬7000元，拉喬納達中心將用這筆錢購置大型垃圾處理機、兩台堆高機、兩台升降板車以及口罩、手套等日常所需物資。

「法拉盛濱水項目」開發商與拉喬納達中心一起向民眾發放火雞和感恩節餐點。(主辦方提...
「法拉盛濱水項目」開發商與拉喬納達中心一起向民眾發放火雞和感恩節餐點。(主辦方提供)

富頓集團執行副總裁李芝璇表示，「法拉盛濱水項目的夥伴們期盼能促進法拉盛的繁榮發展，與小型企業及非營利組織合作，盡力幫助社區度過這場危機；雖然正值疫情期間，此次籌款的捐贈者大多來自各種小型企業，小企業主深知當社區每個人都得到照顧時，企業才能成功，我們持續努力為法拉盛帶來更多就業機會和新發展。」

「法拉盛濱水項目」開發商與拉喬納達中心一起向民眾發放火雞和感恩節餐點，市議員顧雅...
「法拉盛濱水項目」開發商與拉喬納達中心一起向民眾發放火雞和感恩節餐點，市議員顧雅明到場支持。(主辦方提供)

編輯推薦

法拉盛 疫情 皇后區

上一則

太複雜！ 市議會少數族裔黨團 籲推遲排序複選制

下一則

紐約市又關閉公校 共和黨市議員率家長提告

延伸閱讀

法拉盛搶車位撞人案 嫌犯交保釋金候審

法拉盛搶車位撞人案 嫌犯交保釋金候審
法拉盛Bodhi Cafe精品咖啡店隆重新張國際級咖啡師 Xing(星)主理 印尼Toraja咖啡豆

法拉盛Bodhi Cafe精品咖啡店隆重新張國際級咖啡師 Xing(星)主理 印尼Toraja咖啡豆
4人參選3名華裔…崔容準角逐法拉盛市議員

4人參選3名華裔…崔容準角逐法拉盛市議員
法拉盛圖書館館長曾陽 獲公共服務獎

法拉盛圖書館館長曾陽 獲公共服務獎
顧雅明攜手華人社團 法拉盛派發350隻火雞

顧雅明攜手華人社團 法拉盛派發350隻火雞
法拉盛圖書館館長曾陽 獲頒公共服務獎

法拉盛圖書館館長曾陽 獲頒公共服務獎

熱門新聞

警方把衝進麵包店的奧迪車開出來。(記者朱蕾/攝影)

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

2020-11-16 20:36
奧迪車衝進麵包店後，華男駕駛者下車走出店鋪。(讀者提供)

為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪

2020-11-17 12:39
被告鄒傑因涉嫌二級攻擊的重罪以及三級攻擊、二級威脅與造成受傷後逃逸五罪，被皇后區檢方提告；圖為鄒傑16日開車撞傷他人後走出汽車。(視頻截圖)

獨家／法拉盛搶車位撞人嫌犯 前科累累

2020-11-19 02:30
警方把衝進麵包店的奧迪車開出來。(記者朱蕾/攝影)

法拉盛搶車位 華男駕車衝進餅屋…大打出手 一方開車撞人

2020-11-17 02:30
被告鄒傑因涉嫌二級攻擊的重罪以及三級攻擊、二級威脅與造成受傷後逃逸五罪，被皇后區檢方提告；圖為鄒傑16日開車撞傷他人後走出汽車。(視頻截圖)

紐約法拉盛搶車位撞人嫌犯姐姐：毒品讓他瘋狂

2020-11-19 13:32
紐約市的新冠檢測七天平均陽性率已經突破3%的警戒水平，因此全市公校將從19日(周四)起停止實體課，全部轉入線上教學。(美聯社)

陽性率破3% 紐約市公校關閉 白思豪：起碼持續至感恩節後

2020-11-18 16:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
出席婚禮大露「東西半球」挨轟 女星：有跟新娘報備

出席婚禮大露「東西半球」挨轟 女星：有跟新娘報備
富商星國養小三 分手後討千萬美元…法院：「愛的禮物」免還

富商星國養小三 分手後討千萬美元…法院：「愛的禮物」免還
抗疫佳音 官員預期全美12月中可開始接種疫苗

抗疫佳音 官員預期全美12月中可開始接種疫苗
國務院宣布 美國正式退出開放天空條約

國務院宣布 美國正式退出開放天空條約
「港湖女神」閨房曝光！堪比回收場 這塊汙漬嚇壞網友

「港湖女神」閨房曝光！堪比回收場 這塊汙漬嚇壞網友