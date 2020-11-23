22歲華男癌末半身不遂 同鄉會募9.4萬助返鄉

王建榕在會上透過視訊向鄉親表達感謝。(記者顏嘉瑩/攝影)

一名22歲華男 日前在餐館工作時感到身體不適，原本不以為意，病情發作後到醫院檢查才發現罹患淋巴癌末期，且癌細胞 擴散壓迫到腰部神經，目前已無法自主站立；美國 連江同鄉會22日表示，在多個社團的募捐協助下，籌得9萬4060元善款做為治療及機票費用，該華男將於25日在鄉親陪同下搭機返中國。

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(影音來源：記者顏嘉瑩)

22歲華男王建榕兩年前從連江縣官坂鄉來美，到餐館工作；初期感到身體不適，經常全身發熱、盜汗且腰部疼痛，原本以為是工作站太久造成，但後來他行走困難，甚至得用拐杖走路，到醫院檢查後才發現罹患急性淋巴癌，且癌細胞擴散、壓迫到腰部神經。

王建榕父母因他隻身在美，無力負擔醫藥費，打電話向美國連江同鄉會求助；總顧問曾賢秋表示，該會到醫院探望王建榕後，見到他情況差，向同鄉會、美國福建公所及連江籍多個社團發起募款，籌得1萬4000元，為王建榕請護理，並製作餐食送至醫院照顧。

曾賢秋表示，在經過將近半年的照顧，目前王建榕化療療程已經結束，不過下半身仍癱瘓，在無身分的情況下康復中心不願收；鄉親們討論之後，決定將王建榕送回連江縣家鄉，以接受進一步照護。

王建榕處境困難的故事傳出去後，社區踴躍捐款，除連江同鄉會捐出5萬1560元外，大費城連江同鄉會也捐出1萬8500元、美國福建公所與連江籍社團的1萬4000元、瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)1萬元，共收到各界9萬4060元的款項。

連江同鄉會表示，王建榕將於25日在一名鄉親陪同下，坐上直飛上海的飛機，費用從善款中扣除，剩下餘款將交由王建榕，繼續接受治療；目前該同鄉會也正在與相關單位溝通，希望能讓王建榕父母從連江到上海與孩子一起隔離，以照顧他。

22日連江同鄉會透過視訊與王建榕對話，他對各界的善心舉動表示非常感謝，表示回家後將好好接受治療。

美國連江同鄉會主席孫傳進對鄉親們積極響應這次愛心募捐活動表達感謝，當天與會者還包括該會秘書長張雲，及多為常務副主席；另外大費城連江同鄉主席盧端金、執行主席楊道鋒、監長楊行武、秘書長倪忠等人。