華人團體挺警 送防護用品、熱食到史島提前慶感恩節

由紐約華人成立的「Concerned Citizens Merchants Group」團隊，日前攜手非營利組織Kiwanis俱樂部、州眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)辦公室，捐獻大批防護用品、熱食到史泰登島的市警121分局。(記者顏潔恩/攝影)

感恩節即將到來，由紐約華人成立的「Concerned Citizens Merchants Group」團隊，日前攜手非營利組織Kiwanis俱樂部、州眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)辦公室，捐獻大批防護用品、熱食到史泰登島 的市警121分局，表達對警員的支持。

「Concerned Citizens Merchants Group」最近才剛成立，成員是分布在紐約各個區域的華裔社區人士，專門捐獻口罩給各地警局和醫院；21日捐獻上百個消毒洗手液、消毒噴霧、口罩、手套、以及義大利 餐點給史泰登島121分局，與警員交流活動，在非常時期下傳達對他們的關懷。

創辦人之一的黃克榮是從警超過20年的退休警察，他說這個計畫是女兒黃嘉藍與友人所提出，因為美國近期掀起反警浪潮，她覺得是時候採取行動向警員表示鼓勵；因此決定通過捐獻口罩、食物到市警分局的方，且計畫每個月舉行一次類似活動，當天黃嘉藍因上課未能出席活動，但由父親代她向全體警員致上敬意。

紐約市 警督察余振源(Inspector Gin Y. Yee)當天也現身活動，他表示與黃克榮從80年代就相識，兩人已經是熟知多年的朋友；他說非常感謝所有組織的捐獻，傳遞給警員重要的支持和力量，他們都切身感受到了。

當天黃克榮、鍾狄琪、郭凱文、Kiwanis俱樂部主席Salwa Elmeawad、瑪麗奧辦公室社區聯絡人Angela Mirizzi-Olsen等人出席活動；他們也與分批進出的警員們吃飯聚會，表示明白在當前局勢下警員所面對的壓力，希望通過這樣的方式能帶給警員力量來撐過低潮，也提前祝福感恩節快樂。