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中華公所將致函蔡英文 抗議中天電視被關閉

記者張晨／紐約報導
紐約華僑學校常務校董及中華公所舉行月度常務會議。(記者張晨/攝影)
紐約華僑學校常務校董及中華公所舉行月度常務會議。(記者張晨/攝影)

紐約中華公所20日召開常務議員和華僑學校常務校董會議，會中討論多項議案，其中一案是針對日前中華民國國家通訊傳播委員會(NCC)關閉中天電視台一事，致信蔡英文總統表達抗議，會議上全票通過，中華公所將代表紐約地區支持中華民國的僑胞提出抗議。

影音來源：記者張晨

中華公所主席于金山表示，行政院惡性關閉民營電視台，這是前所未見，完全違反了現代民主國家維護新聞自由基本要件。

當日會議中，七大僑團負責人也繼續就茂比利街(Mulberry St.)70號大樓重建等事宜進行討論；茂比利街70號重建工作也與七大僑團聯署工程建議，于金山指出，兩年之內使用政府現有撥款，先蓋12層的大廈，但為了後續增建長者及平價住宅，新大樓的地基須做好後續可增建樓層的施工，以備未來需要。

討論會上，華僑學校校長王憲筠報告近期財務及春季招生情況，王憲筠表示，提早招生人數截至目前約為300人，但因網課有其局限性，許多家長表示孩子們經常坐在電腦前會影響視力，低年級學生更無法專注。

「許多家長也表示，待疫情有所緩解再返校學習。」王憲筠表示，新冠的影響至深至遠，目前華僑學校仍以安全及服務社區為首要課題。

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