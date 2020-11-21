免費施打流感疫苗 「安服心」舉辦兩場

安服心公共健康服務中心於21日(今)、24日(周二)與多個健康機構合作，於布碌崙日落公園舉行「保護我們的學校」免費流感疫苗注射活動。(本報檔案照)

「安服心公共健康服務中心」(AMPHS)今天(21日)和下周二(24日)與多個健康機構合作，於布碌崙 (布魯克林)日落公園舉行「保護我們的學校」(Protect Our Schools)免費流感疫苗 注射活動，歡迎民眾積極參與。

這項活動由安服心公共健康服務中心、CVS Health、恩里德藥房(Duane Reade)、帝國藍十字藍盾健保(Empire BlueCross BlueShield)合作；安服心公共健康服務中心負責人余曼玉表示，在流感季節和新冠肺炎疫情 的雙重威脅下，不確定會對人體造成怎樣的影響，然而注射流感疫苗能有效降低流感感染率，症狀也會減輕很多，建議大眾接種疫苗。

余曼玉表示，疫苗注射服務提供給所有民眾，無論移民身分、保險資料；另外，該中心也與FaceMask Aid合作，將在兩場活動中派發免費口罩，提供新冠疫情相關資訊，呼籲民眾積極出席。

第一場活動時間是21日(今)中午11時至下午1時，位於安服心公共健康服務中心，地址是布碌崙3大道5306號二樓；第二場活動則是24日(周二)中午12時至下午2時，在516小學，地址是布碌崙4大道4222號；民眾需事先分別上網預約，網址：www.bit.ly/fluamphs、www.bit.ly/fluclinic516預約，任何問題可撥電(212) 256-9036詢問。