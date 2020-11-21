疫期送餐65萬份 「神奇女俠」劉林劍虹參選獲背書

劉林劍虹(右三)獲劉醇逸(左三)和紐約太陸總商會背書，左四為梅國樑。（記者金春香／攝影）

紐約市 第一選區市議員參選人劉林劍虹20日在州參議員劉醇逸和母親林吳少玲的陪同下，拜訪太陸總商會，開啟競選活動，並獲得劉醇逸和商會背書；太陸總商會主席梅國樑說，劉林劍虹過去八個月在下東城和華埠 不辭辛勞，向民眾分發出65萬份免費飯餐，她是真正的華埠女兒，大家也親切的叫她「神奇女俠」(Wonder Woman)，商會全力支持其競選活動。

劉林劍虹日前已獲得國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)及梅隆尼(Carolyn Maloney)背書，20日劉醇逸陪同她前往太陸總商會，也對其讚賞有加，表示很多人在過去20年裡一直希望劉林劍虹競選公職，但她一直認為要全心照顧兒子，並在全球性企業汲取更多一手商業管理經驗後，再爭取成為市議員服務社區。

劉醇逸說，如今劉林劍虹兒子已經讀大學，她完成作為母親的使命，「與此同時面對新冠疫情 和經濟衰退的危機，紐約市需要剛毅的領導人來解決問題，並制定恢復發展的政策，劉林劍虹就是那個領導人。」

梅國樑表示，劉林劍虹的父親是商會元老和前任主席，他自己從小與她一起長大，深知其為人，更親眼見證她與「Rethink Food NYC」及商會的志願者，在疫情最嚴重時，冒著生命危險日夜為松柏大廈、尼克村、孔子大廈和康寧大廈的老人遞送分發免費餐食和新鮮蔬果，她還經常去醫院為醫護人員送餐，「我們都叫她神奇女俠！」

劉林劍虹表示，她希望從宗親會和自己家人一起開始競選，「他們是我參選的原因，我一生都在為曼哈頓下城而戰，我已經準備好將自己的技能和經驗投入為新冠疫情復甦而奮鬥。」她強調，會將工薪家庭、小企業主和弱勢族群放在首位。

劉林劍虹12歲移民美國後一直定居華埠，對華埠住房危機深有體會，這也將是她今後重點關注議題之一；她曾就讀紐約市公校，之後進入耶魯大學，畢業後的職業生涯和個人事業一直圍繞著為移民、女性和像她一樣的工薪家庭服務。