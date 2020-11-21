新鮮草原死亡車禍 亞裔涉酒駕被羈押

新鮮草原20日凌晨發生一起死亡車禍，其中一名22歲的駕駛因涉酒駕，已被羈押。(取自Pix11視頻)

新鮮草原20日凌晨發生一起死亡車禍 ，兩輛車在十字路口相撞，其中一名52歲駕駛傷勢過重，送醫後宣布不治身亡，另一名亞裔 駕駛因涉嫌酒駕，已被羈押，至截稿前，警方尚未公布嫌犯移送法辦的罪名。

根據警方消息，20日凌晨3時30分，位於新鮮草原的聯合大道(Union Turnpike)與博生大道(Parsons Blvd.)交口，發生一起車禍；警方趕到現場後，立即將駕駛豐田冠美麗(Toyota Camry)的克勞福德(Daniel Crawford)送往附近醫院急救，他因傷勢過重被醫生隨後宣布死亡。

警方表示，死者生前駕駛車輛南向行駛至博生大道與聯合大道交口時，與一輛由22歲亞裔司機駕駛朝聯合大道東向的賓士(Mercedes Benz)相撞，導致車禍發生；警方稱，警員調查後發現這名22歲的亞裔涉嫌酒駕，已將其羈押，車禍當天警方尚未有任何移送法辦的紀錄。

根據警方消息，案件仍在調查中，至截稿前，尚未公布嫌犯的姓名與移送法辦的罪名。

警方呼籲任何知情者，請立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。