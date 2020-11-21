紐約州前後座繫安全帶大執法 違者罰50元

州警即日起至11月29日加強安全帶執法，提醒後座乘客也要繫安全帶。（美聯社）

紐約州 第21屆年度安全帶執法活動即日起至11月29日舉行，州長葛謨 (Andrew Cuomo)日前宣布，州府交通執法機構將使用便衣警車、增加執法點、增加巡邏等方式加強安全帶執法；前後座乘客都要繫安全帶，沒繫安全帶的乘客和駕駛都要罰50元，若未繫安全帶乘客年齡在16歲以下，駕駛將被罰100元，並且駕照 扣三分。

數據顯示，不繫安全帶是導致車禍死亡的主要原因，紐約30%的死亡車禍中，死者未繫安全帶；紐約州在1984年成為第一個強制駕駛繫安全帶的州，當時主政的正是葛謨的父親老葛謨(Mario Cuomo)。今年8月，葛謨簽署法案，要求車內所有乘客都必須繫安全帶，包括計程車等出租車乘客，只有巴士和緊急車輛的乘客可豁免，這使紐約成為全美第30個強制全車乘客繫安全帶的州。

該法案已於11月1日生效，對於未依法繫安全帶的乘客，該乘客和駕駛會面臨每人50元的罰款；如果違規的乘客為16歲以下未成年人，駕駛將被罰100元，並且駕照扣三分。

根據奧伯尼州立大學的一項研究，全州繫安全帶的乘客比率已經從2010年的90%左右，提升至去年的94%；在去年的安全帶執法活動中，州警共開出超過2萬6000張有關安全帶和兒童座椅的罰單。

葛謨表示，繫安全帶不僅僅是一項法規，而且也是避免不必要悲劇的正確選擇；「毫無疑問，繫安全帶能夠拯救生命，我們將繼續在這方面提高民眾的儀式，確保民眾安全。」他特別提醒民眾，後座乘客繫安全帶的新規已於本月初開始實施，希望民眾了解並遵守新規。