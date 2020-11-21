1天連2起 紐約市2人跌落地鐵被撞身亡

地鐵致死事故連連，紐約市一天內兩人被撞身亡。(記者張晨／攝影)

紐約市20日一早發生兩起跌落地鐵 軌道後遭地鐵撞擊致死案件，一件發生在曼哈頓中城賓州 站(Penn Station)，一名婦女疑似跳軌，另一起事故則發生在皇后區 Woodhaven Boulevard車站，一名男性不明原因跌入軌道，被進站的列車撞倒，兩人都當場被宣告死亡。

警方表示，一名目擊者報警稱，20日上午9時20分左右，在34街賓州站，一名女子在一輛向北駛來的1號列車進站時，突然跳進鐵軌，救援人員趕到現場時，這名40歲的婦女已當場死亡。

警方稱，同日上午，一名皇后區男子在Woodhaven Boulevard車站，被迎面駛來的一輛M或R型列車撞倒，目前還不清楚他為何跌入鐵軌，但沒有任何嫌疑指向他殺。警方正在對這兩起案件進行調查。

大都會運輸署(MTA)最初在推特上表示，北行的‌1、2‌、‌3號‌列車在案件發生後被迫終止而導致延遲，雙向列車延誤時間都有所延長。

「一片混亂！」一名維修工人說，「人們不知道該做什麼，該換乘哪班火車……這裡有大約七(或)八名車站經理在幫忙。」

這名工人搖著頭說，「你看到人們走過，你永遠不知道他們發生了什麼事，病毒正在影響著每個人。」