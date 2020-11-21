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法拉盛搶車位撞人案 嫌犯交保釋金候審

記者牟蘭／紐約報導
鄒傑已交保候審，圖為他企圖駕車撞擊受害人李宗。（視頻截圖）
鄒傑已交保候審，圖為他企圖駕車撞擊受害人李宗。（視頻截圖）

鄒傑日前在法拉盛市中心因爭搶一個街邊停車位與他人大打出手，他因涉嫌駕駛奧迪轎車故意撞倒一名持棒球棒攻擊的男子，被檢方以二級攻擊與威脅等五罪提告；法院20日信息顯示，曾有逃庭紀錄且在保釋期間多次犯案的他，已支付2萬5000元現金保釋金候審，下次上庭時間為12月8日。

根據法院消息，鄒傑原定於20日上庭，他於是19日已繳納2萬5000元現金保釋金候審，他於20日在律師的陪同下遠程上庭，下次出庭時間定為12月8日。

法院文件顯示，鄒傑於16日下午4時左右，在法拉盛靠近緬街凱辛納大道(Kissena Blvd.)上與另兩名男子爭搶一個車位發生爭執，四人隨後扭打一起，其中一人持棒球棒毆打對方。

鄒傑隨後駕駛奧迪在街上違規U型轉彎，面對追打他的持械男子，他高速開車將對方撞飛，車子也失速衝向街邊一家麵包店，撞碎玻璃門窗後，衝進店內撞牆才停止，共造成五人受傷。

法院文件中顯示，鄒傑自2018年起因涉嫌搶劫、攻擊、非法持有槍枝、持武威脅與非法持有管制藥品等多罪，被捕六次；法院信息顯示，他曾有逃庭紀錄，在案發時，他仍有四案由法官克朗(Barry Kron)審理，其中三案的上庭時間為下月1日，一案上庭時間為明年1月6日。

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