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布碌崙南區華社增設檢測站 有中文表格

記者顏潔恩／紐約報導
公立醫院系統Gotham Health中心首次在S大道1601號的場地開設檢測站，提供核酸檢測和新冠抗體檢測。(Gotham Health中心提供)
公立醫院系統Gotham Health中心首次在S大道1601號的場地開設檢測站，提供核酸檢測和新冠抗體檢測。(Gotham Health中心提供)

新冠疫情反彈，紐約市公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)在布碌崙羊頭灣、貝瑞吉、戴克高地、班森賀、以及日落公園等多個華人社區設有檢測站；其中為方便羊頭灣的居民，公立醫院系統Gotham Health中心首次在S大道1601號的場地開設檢測站，提供核酸檢測和抗體檢測。

Gotham Health中心通訊事務助理總監趙Natalie表示，自10月中旬增設檢測站以來，極少看到有華人前來檢測，特別呼籲華人積極參與；檢測站提供中文表格，也有會說華文的工作人員協助進行，運營時間是每周一至周五的早上8時30分至下午4時。

這些檢測站向所有人提供免費檢測，不查移民身分，也無需預約，民眾僅需留下聯繫方式，三至七天後便能收到檢測結果；其他檢測站的運營時間有所不同，且感恩節所有的檢測站都不提供服務，民眾可致電(844)-NYC-4NYC(692-4692)或311、或者登錄網頁https://www.nychealthandhospitals.org/covid-19-testing-sites/，查詢更多檢測點信息。

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