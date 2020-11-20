女子開通推特 追蹤檢測站排隊實況

布碌崙一名善心女子日前開設推特帳號，專門更新檢測站排隊量，讓更多民眾能以此為參考。(取自推特)

布碌崙 (布魯克林 )一名女子日前發現家附近提供免費新冠檢測 的的CityMD診所，每天都有民眾大排長龍等候檢測，於是靈機一動開設推特帳號CityMD Line Alert，每天定時更新排隊人數，結果有更多民眾參與通報各地CityMD的排隊實況。

里琦(Francine Ricchi)居住在布碌崙(布魯克林)大西洋大道Nevins街，位於大西洋大道457號的CityMD就在她家附近，她自本月初開始關注診所的檢測排隊量，看著從原本的門可羅雀、到現在隨時都有20至40人排隊；里琦也開始向身邊朋友告知檢測站的情況，推薦他們適合到來接受檢測的具體時間。

在健身房工作的里琦後來想，「既然檢測站希望獲得民眾的關注，讓更多人接受檢測」，何不將她提供給朋友的「服務」進一步擴張至網路平台，讓更多人能從中受益；里琦於是開設推特帳號CityMD Line Alert，每天定時向網友通報人流量。

不僅如此，在里琦的建議下，凡是路過全市其他檢測站的民眾都會在這個帳號上發文，更新檢測站的排隊量；里琦也建議CityMD和身邊的人都這樣做，能幫助更多人到合適的地點接受檢測，無需大排長龍。

「這對我而言是練習使用社交媒體很好的機會，我也能幫助到更多人」，里琦表示，隨著疫情反彈，她發現各大檢測站的人潮增加；若想避開人潮，她建議民眾在檢測站營運前就抵達等待，至少會比之後排長龍的人更快完成檢測。