我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白思豪：紐約市關堂食、健身房是「一兩周內的事」

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

皇后區公圖與辯護聯盟推新項目 助監獄獲釋者重返社區

記者朱蕾／紐約報導
皇后區公共圖書館與皇后區辯護聯盟聯合為監獄獲釋者提供技術支持，助他們學習和重返社區。(路透)
皇后區公共圖書館與皇后區辯護聯盟聯合為監獄獲釋者提供技術支持，助他們學習和重返社區。(路透)

皇后區公共圖書館和皇后區辯護聯盟(Queens Defenders)宣布聯合推出監獄獲釋人員技術支持項目，為新冠疫情期間從監獄獲釋的紐約人提供電子產品、網路資源等，幫助他們克服出獄後面臨的挑戰，早日融入社會，開始新生活。

皇后區公共圖書館執行長沃科特(Dennis Walcott)表示，曾經的囚犯重返社會後，很難獲得技術援助，缺乏開啟新生活的資源，特別是那些已被囚禁數十年的人，此外，新冠疫情帶來的特殊情況為他們增加新的障礙。

皇后區公圖和辯護聯盟聯合推出的「立即接入：技術重入項目」(Immediate Access: Technology Re-entry Program)，包括為最近的監獄釋放者提供智慧手機，並可使用圖書館的網路資源和服務，幫助重返社會；他們還將獲得上網計畫、技術援助和職業培訓，掌握新技能，從而擁有獨立生活的能力。

沃科特(Dennis Walcott)表示，該項目重從博物館、圖書館紓困法案補助金中獲得33萬餘元，計畫在兩年內幫助75名監獄獲釋者，「提供工具使他們能夠利用圖書館及其他地方的學習資源和機會，幫助他們與社區聯繫，並開發自己的潛力。

他還說，皇后區公共圖書館擁有一個敬業的員工團隊，在協助監獄釋放著重返社會方面有很多經驗，例如幫助他們獲得圖書證，向他們傳授工作技能並提供求職資源、技術研討會、掃盲項目等。

皇后區辯護聯盟執行董事兼創始人齊諾(Lori Zeno)說，「這項以技術為中心的項目將幫助重獲自由的人在社區中重新建立自己，我們期待分享經驗教訓，以便更多人能夠從中受益。」

編輯推薦

皇后區 圖書館 監獄

上一則

紐約地鐵站內討錢不成 男子將人推下鐵軌

下一則

紐約法拉盛搶車位撞人嫌犯姐姐：毒品讓他瘋狂

延伸閱讀

法拉盛圖書館館長曾陽 獲公共服務獎

法拉盛圖書館館長曾陽 獲公共服務獎
2男持槍搶民宅 皇后區5婦孺成人質

2男持槍搶民宅 皇后區5婦孺成人質
顧雅明攜手華人社團 法拉盛派發350隻火雞

顧雅明攜手華人社團 法拉盛派發350隻火雞
精神治療代替坐牢 聖縣終止監獄重建

精神治療代替坐牢 聖縣終止監獄重建
法拉盛圖書館館長曾陽 獲頒公共服務獎

法拉盛圖書館館長曾陽 獲頒公共服務獎
兩男子持槍入室盜竊皇后區一民宅 拿屋內五人當人質

兩男子持槍入室盜竊皇后區一民宅 拿屋內五人當人質

熱門新聞

警方把衝進麵包店的奧迪車開出來。(記者朱蕾/攝影)

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

2020-11-16 20:36
奧迪車衝進麵包店後，華男駕駛者下車走出店鋪。(讀者提供)

為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪

2020-11-17 12:39
法拉盛市中心13日晚至14日凌晨爆發四級大火，超過150名消防員用六個小時才控制住火勢，一家華人經營的理髮店與藥房14日上午被燒毀，一名消防員受傷。(記者牟蘭／攝影)

紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀

2020-11-14 09:44
警方把衝進麵包店的奧迪車開出來。(記者朱蕾/攝影)

法拉盛搶車位 華男駕車衝進餅屋…大打出手 一方開車撞人

2020-11-17 02:30
新州第一大城紐瓦克(Newark)成為疫情熱點。12日，一民眾在餐廳門口取外賣。(美聯社)

六州州長將緊急會商 新州賓州日增確診創新高 康州州長隔離

2020-11-14 18:01
紐約市的新冠檢測七天平均陽性率已經突破3%的警戒水平，因此全市公校將從19日(周四)起停止實體課，全部轉入線上教學。(美聯社)

陽性率破3% 紐約市公校關閉 白思豪：起碼持續至感恩節後

2020-11-18 16:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻

一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻
民調：樂見川普輸的人 遠超想要白登贏 逾半民眾憂交接

民調：樂見川普輸的人 遠超想要白登贏 逾半民眾憂交接
脫光光！劍橋生拍2021年「裸體月曆」 原因超暖心

脫光光！劍橋生拍2021年「裸體月曆」 原因超暖心
陽性率破3% 紐約市公校關閉 白思豪：起碼持續至感恩節後

陽性率破3% 紐約市公校關閉 白思豪：起碼持續至感恩節後
獨家／法拉盛搶車位撞人嫌犯 前科累累

獨家／法拉盛搶車位撞人嫌犯 前科累累