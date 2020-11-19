皇后區公圖與辯護聯盟推新項目 助監獄獲釋者重返社區

皇后區公共圖書館與皇后區辯護聯盟聯合為監獄獲釋者提供技術支持，助他們學習和重返社區。(路透)

皇后區 公共圖書館 和皇后區辯護聯盟(Queens Defenders)宣布聯合推出監獄 獲釋人員技術支持項目，為新冠疫情期間從監獄獲釋的紐約人提供電子產品、網路資源等，幫助他們克服出獄後面臨的挑戰，早日融入社會，開始新生活。

皇后區公共圖書館執行長沃科特(Dennis Walcott)表示，曾經的囚犯重返社會後，很難獲得技術援助，缺乏開啟新生活的資源，特別是那些已被囚禁數十年的人，此外，新冠疫情帶來的特殊情況為他們增加新的障礙。

皇后區公圖和辯護聯盟聯合推出的「立即接入：技術重入項目」(Immediate Access: Technology Re-entry Program)，包括為最近的監獄釋放者提供智慧手機，並可使用圖書館的網路資源和服務，幫助重返社會；他們還將獲得上網計畫、技術援助和職業培訓，掌握新技能，從而擁有獨立生活的能力。

沃科特(Dennis Walcott)表示，該項目重從博物館、圖書館紓困法案補助金中獲得33萬餘元，計畫在兩年內幫助75名監獄獲釋者，「提供工具使他們能夠利用圖書館及其他地方的學習資源和機會，幫助他們與社區聯繫，並開發自己的潛力。

他還說，皇后區公共圖書館擁有一個敬業的員工團隊，在協助監獄釋放著重返社會方面有很多經驗，例如幫助他們獲得圖書證，向他們傳授工作技能並提供求職資源、技術研討會、掃盲項目等。

皇后區辯護聯盟執行董事兼創始人齊諾(Lori Zeno)說，「這項以技術為中心的項目將幫助重獲自由的人在社區中重新建立自己，我們期待分享經驗教訓，以便更多人能夠從中受益。」