法拉盛搶車位撞人嫌犯 前科累累

被告鄒傑因涉嫌二級攻擊的重罪以及三級攻擊、二級威脅與造成受傷後逃逸五罪，被皇后區檢方提告；圖為鄒傑16日開車撞傷他人後走出汽車。(視頻截圖)

四名華裔男子日前在法拉盛 市中心因爭搶一個街邊停車位而大打出手，其中鄒傑(音譯)因涉嫌駕駛奧迪轎車故意撞倒一名持棒球棒攻擊的男子，過堂時，被檢方以二級攻擊與威脅等五罪提告，保釋金定為5萬元；法院信息顯示，鄒傑過去兩年中至少涉四案，均在審理中，包括搶劫賭檔、非法持槍與逃庭等罪。

皇后區 檢察官辦公室18日消息稱，鄒傑除了撞傷持棒球棒攻擊的男子外，他還因車輛失速衝向街邊一家麵包店，撞碎玻璃門窗後，導致店中一名員工臉被畫傷，兩人均傷情穩定。

鄒傑於17日晚過堂，被控兩項二級攻擊重罪以及三級攻擊、二級威脅與造成受傷後逃逸罪提告，法官將他的保釋金定為5萬元；資料顯示，他尚未交保，下次出庭時間為20日。

警方消息稱，24歲的鄒傑自2018年5月起，因涉嫌搶劫、攻擊、非法持有槍枝、持武威脅與非法持有管制藥品等多罪，被捕六次；法院信息顯示，他目前仍有四案由法官克朗(Barry Kron)審理中，其中三案的上庭時間為下月1日，一案上庭時間為明年1月6日。

法院紀錄顯示，鄒傑最嚴重一次指控是他曾在2018年11月6日，涉及一起地下賭檔搶案，大陪審團今年3月以一級與二級持武搶劫等罪名起訴他；起訴書稱，他於當晚8時20分左右，與另兩名同夥，持左輪手槍與刀具前往法拉盛法靈頓街(Farrington St.)一家賭檔，要求屋內人士交出現金和手機 ，隨後拿走監控錄像與硬盤、逃離現場。

案發後，警方從監控錄像中鎖定鄒傑及其同夥，並清晰看到被告持有受害人所述的黑色塑料袋前往當地一家酒店；鄒傑被捕後，向警方承認參與搶劫，他說自己先前往麻將館賭博，同夥隨後持槍前往，他用袋子擋住監控錄像，要求其他受害人交出錢財，但他稱自己是初犯，且槍是偽造的，後與受害人以1萬元賠償達成和解。

鄒傑在審前聽證中被保釋，但他再涉多案；法院信息顯示，鄒傑於2019年9月11日晚9時50分左右，因駕駛一輛現代(Hyundai)轎車未開車前燈引起警方注意，警員攔停後，在他的車上發現大麻、K他命(Ketamine)、一把0.38口徑手槍與多個消音器等，再次因涉嫌非法持上膛槍等重罪被捕。

法院資料顯示，鄒傑還在其他案件涉及攻擊與持武威脅等多罪，此外，他曾在2018年9月7日逃庭，被加控一項三級逃庭罪名；但今年2月，他在他人的擔保下被釋放，直到16日再次被捕。