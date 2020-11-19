法拉盛搶車位撞人嫌犯 前科累累
四名華裔男子日前在法拉盛市中心因爭搶一個街邊停車位而大打出手，其中鄒傑(音譯)因涉嫌駕駛奧迪轎車故意撞倒一名持棒球棒攻擊的男子，過堂時，被檢方以二級攻擊與威脅等五罪提告，保釋金定為5萬元；法院信息顯示，鄒傑過去兩年中至少涉四案，均在審理中，包括搶劫賭檔、非法持槍與逃庭等罪。
皇后區檢察官辦公室18日消息稱，鄒傑除了撞傷持棒球棒攻擊的男子外，他還因車輛失速衝向街邊一家麵包店，撞碎玻璃門窗後，導致店中一名員工臉被畫傷，兩人均傷情穩定。
鄒傑於17日晚過堂，被控兩項二級攻擊重罪以及三級攻擊、二級威脅與造成受傷後逃逸罪提告，法官將他的保釋金定為5萬元；資料顯示，他尚未交保，下次出庭時間為20日。
警方消息稱，24歲的鄒傑自2018年5月起，因涉嫌搶劫、攻擊、非法持有槍枝、持武威脅與非法持有管制藥品等多罪，被捕六次；法院信息顯示，他目前仍有四案由法官克朗(Barry Kron)審理中，其中三案的上庭時間為下月1日，一案上庭時間為明年1月6日。
法院紀錄顯示，鄒傑最嚴重一次指控是他曾在2018年11月6日，涉及一起地下賭檔搶案，大陪審團今年3月以一級與二級持武搶劫等罪名起訴他；起訴書稱，他於當晚8時20分左右，與另兩名同夥，持左輪手槍與刀具前往法拉盛法靈頓街(Farrington St.)一家賭檔，要求屋內人士交出現金和手機，隨後拿走監控錄像與硬盤、逃離現場。
案發後，警方從監控錄像中鎖定鄒傑及其同夥，並清晰看到被告持有受害人所述的黑色塑料袋前往當地一家酒店；鄒傑被捕後，向警方承認參與搶劫，他說自己先前往麻將館賭博，同夥隨後持槍前往，他用袋子擋住監控錄像，要求其他受害人交出錢財，但他稱自己是初犯，且槍是偽造的，後與受害人以1萬元賠償達成和解。
鄒傑在審前聽證中被保釋，但他再涉多案；法院信息顯示，鄒傑於2019年9月11日晚9時50分左右，因駕駛一輛現代(Hyundai)轎車未開車前燈引起警方注意，警員攔停後，在他的車上發現大麻、K他命(Ketamine)、一把0.38口徑手槍與多個消音器等，再次因涉嫌非法持上膛槍等重罪被捕。
法院資料顯示，鄒傑還在其他案件涉及攻擊與持武威脅等多罪，此外，他曾在2018年9月7日逃庭，被加控一項三級逃庭罪名；但今年2月，他在他人的擔保下被釋放，直到16日再次被捕。
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