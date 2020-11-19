哄抬乾洗手液 亞馬遜3商家挨罰

州檢察長詹樂霞日前再嚴打多個疫情期間哄抬免洗洗手液等消毒用品的商家。（記者金春香／攝影）

州檢察長詹樂霞(Letitia James)日前再次嚴打多個疫情 期間哄抬乾洗手液等消毒用品的商家，要求三家在亞馬遜 網站銷售相關產品的商家賠償顧客2萬3000元，並繳納5萬2000元罰款。

三個商家分別為Yvette Chaya(也稱Northwest-Lux)、Mobile Rush(也稱Best_Deals_27)、EMC Group(也稱Supreme Suppliers)。

今年3月1日至6日期間，Yvette Chaya在亞馬遜上以79.99元到129.99元不等的價格，售出1168瓶2升裝Purell乾洗手液，平日該產品價格為20.87元至35元間；曾向該商家購買乾洗手液的顧客，預計每人會獲得13.87元至209.27元不等的賠償，該商家還要支付2萬元罰款。

2月10日至3月11日間，Mobile Rush在亞馬遜上售出3037瓶洗手液，其中大部分以19.99元至29.99元的價格售出，而平日僅需一至三元就可購買，該商家將給顧客總計9113元的賠償，並支付1萬7500元罰款。

EMC則在2月10日至3月4日期間售出1884瓶哄抬價格的洗手液，以35.98元至52.99元的價格出售平日僅需12元至22元就可購到的Purell洗手液，該商家將給予顧客總計8113元賠償，並支付1萬5000元罰款。

詹樂霞辦公室表示，曾向以上三個商家高價購買過消毒產品的顧客，會自動收到商家的退款。

若消費者認為自己曾是受害者或是發現有無良商家伺機抬價，可登錄http://www.ag.ny.gov/price-gouging-complaint-form在線填寫舉報表格，或致電(800)771-7755舉報。