哄抬乾洗手液 亞馬遜3商家挨罰
州檢察長詹樂霞(Letitia James)日前再次嚴打多個疫情期間哄抬乾洗手液等消毒用品的商家，要求三家在亞馬遜網站銷售相關產品的商家賠償顧客2萬3000元，並繳納5萬2000元罰款。
三個商家分別為Yvette Chaya(也稱Northwest-Lux)、Mobile Rush(也稱Best_Deals_27)、EMC Group(也稱Supreme Suppliers)。
今年3月1日至6日期間，Yvette Chaya在亞馬遜上以79.99元到129.99元不等的價格，售出1168瓶2升裝Purell乾洗手液，平日該產品價格為20.87元至35元間；曾向該商家購買乾洗手液的顧客，預計每人會獲得13.87元至209.27元不等的賠償，該商家還要支付2萬元罰款。
2月10日至3月11日間，Mobile Rush在亞馬遜上售出3037瓶洗手液，其中大部分以19.99元至29.99元的價格售出，而平日僅需一至三元就可購買，該商家將給顧客總計9113元的賠償，並支付1萬7500元罰款。
EMC則在2月10日至3月4日期間售出1884瓶哄抬價格的洗手液，以35.98元至52.99元的價格出售平日僅需12元至22元就可購到的Purell洗手液，該商家將給予顧客總計8113元賠償，並支付1萬5000元罰款。
詹樂霞辦公室表示，曾向以上三個商家高價購買過消毒產品的顧客，會自動收到商家的退款。
若消費者認為自己曾是受害者或是發現有無良商家伺機抬價，可登錄http://www.ag.ny.gov/price-gouging-complaint-form在線填寫舉報表格，或致電(800)771-7755舉報。
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