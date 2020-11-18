我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

寫移民掙扎 華裔作家游朝凱 獲美國家圖書獎小說獎

全美首款 在家病毒快篩 30分鐘有結果 需醫師處方籤

法拉盛圖書館館長曾陽 獲頒公共服務獎

記者朱蕾／紐約報導
曾陽榮獲「斯隆公共服務獎」。(本報檔案照)
曾陽榮獲「斯隆公共服務獎」。(本報檔案照)

有「市政府的諾貝爾獎」之稱的「斯隆公共服務獎」(Sloan Public Service Awards)，18日晚舉行線上頒獎典禮，向皇后區公共圖書館法拉盛分館館長曾陽等六名紐約市公務員頒獎，表彰他們長期以來的出色表現和服務，每名得獎者可獲1萬元獎金。

由紐約市基金會(Fund for the City of New York)於1973年起頒發的「斯隆公共服務獎」，一直被公認為市政府的諾貝爾獎，每年表彰六名傑出的市府公務員，他們的工作表現和對公眾的承諾與服務方面成績顯著。斯隆基金會(Alfred P. Sloan Foundation)自1985年來一直慷慨的支持此獎項。

在市府機構任職的32萬5000名員工都有資格參與「斯隆公共服務獎」評選，2020年的六位獲獎者是法拉盛圖書館館長曾陽，市公園局(Department of Parks and Recreation)的Eloise Hirsh，市人力資源管理局(Human Resources Administration)工作機會專員John James，市公立醫院首席註冊護士官(Chief Nursing Officer) Opal Sinclare-Chung，市教育局布碌崙(布魯克林)公立15小學校長Peggy Wyns-Madison，市環保局(Department of Environmental Protection)水供應部門水質量主管Steven Schindler。

曾陽表示，「我非常感謝圖書館給我的一切，我知道我想為他人服務」。25年來，曾陽在布碌崙和皇后區的多個社區圖書館服務，並積累越來越多的經驗。2017年，她被任命為全國最繁忙的圖書館之一、法拉盛圖書館的館長，也是此分館首位華裔館長。

作為華裔移民，曾陽用相同的文化背景以及更多同理心理解當地民眾的需求、提供豐富的項目，用自己多年的專業知識全心全意服務社區民眾。

編輯推薦

圖書館 紐約市 諾貝爾獎

上一則

不在籍選票翻身 州參議員郭納德連任成功

下一則

紐約市公校今起關閉 起碼至感恩節後

延伸閱讀

市議員顧雅明、法拉盛華商會等派發火雞送溫暖

市議員顧雅明、法拉盛華商會等派發火雞送溫暖
搶車位鬥毆撞人 2華男被控攻擊、危害他人

搶車位鬥毆撞人 2華男被控攻擊、危害他人
搶車位搶出車禍！法拉盛數千平價車位消失 商民怨聲載道

搶車位搶出車禍！法拉盛數千平價車位消失 商民怨聲載道
「節日在法拉盛」自拍啟動 佳作有賞

「節日在法拉盛」自拍啟動 佳作有賞
多組織集會反法拉盛濱水案 200華人聲援顧雅明

多組織集會反法拉盛濱水案 200華人聲援顧雅明
法拉盛整齊牙科院長金博士全口植牙技高一籌贏得華人交相讚譽高度評價

法拉盛整齊牙科院長金博士全口植牙技高一籌贏得華人交相讚譽高度評價

熱門新聞

警方把衝進麵包店的奧迪車開出來。(記者朱蕾/攝影)

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

2020-11-16 20:36
中使館呼籲旅客切勿輕信「達標」與「包過」等中介宣傳，前往正規的醫療機構檢測，避免病毒傳播。(記者牟蘭／攝影)

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

2020-11-11 18:43
奧迪車衝進麵包店後，華男駕駛者下車走出店鋪。(讀者提供)

為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪

2020-11-17 12:39
法拉盛市中心13日晚至14日凌晨爆發四級大火，超過150名消防員用六個小時才控制住火勢，一家華人經營的理髮店與藥房14日上午被燒毀，一名消防員受傷。(記者牟蘭／攝影)

紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀

2020-11-14 09:44
尹依萱特別喜歡貓，且養了一隻貓。(取自Go Fund Me網站)

17歲華裔少女離奇死亡 親戚發起籌款助單親母親度難關

2020-11-11 10:54
警方把衝進麵包店的奧迪車開出來。(記者朱蕾/攝影)

法拉盛搶車位 華男駕車衝進餅屋…大打出手 一方開車撞人

2020-11-17 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
劉文正神隱29年露面了？近照曝光卻是靠它…

劉文正神隱29年露面了？近照曝光卻是靠它…
全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州

全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州
7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照

7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照
一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻

一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻
民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查

民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查