法拉盛圖書館館長曾陽 獲頒公共服務獎

曾陽榮獲「斯隆公共服務獎」。(本報檔案照)

有「市政府的諾貝爾獎 」之稱的「斯隆公共服務獎」(Sloan Public Service Awards),18日晚舉行線上頒獎典禮,向皇后區公共圖書館 法拉盛分館館長曾陽等六名紐約市 公務員頒獎,表彰他們長期以來的出色表現和服務,每名得獎者可獲1萬元獎金。

由紐約市基金會(Fund for the City of New York)於1973年起頒發的「斯隆公共服務獎」,一直被公認為市政府的諾貝爾獎,每年表彰六名傑出的市府公務員,他們的工作表現和對公眾的承諾與服務方面成績顯著。斯隆基金會(Alfred P. Sloan Foundation)自1985年來一直慷慨的支持此獎項。

在市府機構任職的32萬5000名員工都有資格參與「斯隆公共服務獎」評選,2020年的六位獲獎者是法拉盛圖書館館長曾陽,市公園局(Department of Parks and Recreation)的Eloise Hirsh,市人力資源管理局(Human Resources Administration)工作機會專員John James,市公立醫院首席註冊護士官(Chief Nursing Officer) Opal Sinclare-Chung,市教育局布碌崙(布魯克林)公立15小學校長Peggy Wyns-Madison,市環保局(Department of Environmental Protection)水供應部門水質量主管Steven Schindler。

曾陽表示,「我非常感謝圖書館給我的一切,我知道我想為他人服務」。25年來,曾陽在布碌崙和皇后區的多個社區圖書館服務,並積累越來越多的經驗。2017年,她被任命為全國最繁忙的圖書館之一、法拉盛圖書館的館長,也是此分館首位華裔館長。

作為華裔移民,曾陽用相同的文化背景以及更多同理心理解當地民眾的需求、提供豐富的項目,用自己多年的專業知識全心全意服務社區民眾。