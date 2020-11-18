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亞協會討論美台簽訂BTA 李光章:對西太平洋安全有助益

記者顏嘉瑩／紐約報導
李光章表示，美台若簽定雙邊貿易協定，不僅在貿易、在維持西太平洋地區的和平及安全上，也將帶來助益。(截自線上研討會)
李光章表示，美台若簽定雙邊貿易協定，不僅在貿易、在維持西太平洋地區的和平及安全上，也將帶來助益。(截自線上研討會)

日前亞太15國簽署「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)，成立全球最大的自由貿易區，但台灣卻受到中國阻擋被排除在外，18日駐紐約經濟文化辦事處處長李光章表示，美台若簽定雙邊貿易協定(Bilateral Trade Agreement，BTA)，不僅在貿易、在維持西太平洋地區的和平及安全上，也將帶來助益。

亞洲協會(Asia Society)18日在線上舉行「美台洽簽雙邊貿易協定前景」視訊研討會(The Prospect of a U.S.-Taiwan Bilateral Trade Agreement)，討論美國總統大選後，美台洽簽雙邊貿易協定之前景及挑戰，邀請美台商業協會(USTBC)會長韓儒伯(Rupert Hammond-Chambers)；亞洲協會政策研究中心(ASPI)副主任、前美國代理貿易副代表柯特勒(Wendy Cutler)；中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳，與亞洲協會執行副總裁Tom Nagorski對話。

李光章在致詞時表示，在全球面臨公共衛生危機下，為各國帶來健康挑戰，更重新思考供應鍊布局，此時美台簽訂雙邊貿易協定的議題，比以往更加重要。

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