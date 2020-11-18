多組織集會反法拉盛濱水案 200華人聲援顧雅明

大批民眾和商家手舉標語，支持顧雅明和濱水項目開發案。(記者朱蕾/攝影)

民權中心、法拉盛 工人中心、大法拉盛商會等多個組織，17日在法拉盛市中心集會，要求紐約市 議員顧雅明反對「法拉盛濱水項目」(Special Flushing Waterfront District)，認為該項目不利法拉盛且損害民眾利益；同時在街對面，多個華人 社區組織和民眾約200人力挺顧雅明，並支持濱水項目，認為項目能夠為社區帶來大量工作、治理污染水域、提升法拉盛的環境和面貌。

「法拉盛濱水項目」由三家華人公司合作開發，區域東至大學點大道、西至法拉盛溪、南至40路、北至36大道；將建造數棟大樓，有1725套住宅公寓(包括平價公寓)、879個酒店房間、零售及辦公空間；還有社區共用設施、全新公共街道及公共開放空間。

在市議會9日舉行的公聽會上，顧雅明表示支持該項目，此舉遭到一些社區組織的反對，反對者於17日在法拉盛的一家安康寧大藥房前集會，包括民權中心、大法拉盛商會、查亞(Chhaya)社區發展等組織的代表，以及日前獲「美國民主社會主義」背書的皇后區東艾姆赫斯特市議員參選人卡班(Tiffany Caban)等。

他們表示，此開發案不會緩解法拉盛的住房危機，只會增加附近地區的租金，讓居民生存困難；還有人說，過去十年，社區內接連建造豪華公寓，導致法拉盛變得不宜居，街區、學校等過度擁擠。

在街對面，支持顧雅明和此項目的數百民眾手舉「法拉盛需要工作機會」、「社區需要美好環境」等標語，表示，很多反對者並不住在法拉盛，真正關心法拉盛社區和未來發展的民眾能夠認識該開發案對社區的眾多益處。

據濱水項目開發商介紹，項目將有超過10億元的私人投資，預計創造3700個永久性工作職位、6175個建築工作，其中近60%提供給法拉盛居民；建成後每年能為紐約市貢獻1.16億元的稅收；此項目還會全面清污，升級下水道和排水系統等基礎設施。

開發商17日也聯合發聲明表示，「我們感到鼓舞的是，此項目不僅得到當地社區委員會的支持，市都市規畫委員會以11票贊成、兩票反對通過，還有300多名民眾和商家向市議會遞交支持信，日前市議會聽證會上的發言者中，支持者也占多數；充分顯示我們的願景與所服務的社區是一致的」。