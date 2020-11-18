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「節日在法拉盛」自拍啟動 佳作有賞

記者朱蕾／紐約報導
法拉盛圖書館的商改區資訊亭打造成節日藝術裝置，引人注目。(記者朱蕾／攝影)
法拉盛圖書館的商改區資訊亭打造成節日藝術裝置，引人注目。(記者朱蕾／攝影)

法拉盛商改區(Flushing BID)、市議員顧雅明與「獻愛華埠」(Send Chinatown Love)，日前共同揭幕位於皇后區公共圖書館法拉盛分館前由商改區資訊亭打造成的節日藝術裝置(Holiday Art Installation)，並宣布啟動為期一個月的「節日在法拉盛」(Holiday at Flushing) Instagram自拍競賽，鼓勵消費者在節日季到訪法拉盛，並用鏡頭紀錄下美好瞬間，五名最受歡迎作品的作者將獲得50元禮卡。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，商改區已連續17年在年底節日季到來前舉行節日點燈活動，今年因故無法點燈，特別把市中心的資訊亭打造一番，同時舉辦社群媒體自拍比賽，旨在為社區增添節日氣氛，吸引更多民眾來法拉盛消費，也希望幫助正在從疫情中恢復的商家增強信心。

「獻愛華埠」社區主導員胡淼(Marcia Hu)表示，「很激動共同為此藝術裝置揭幕，在這個法拉盛最重要的十字路口之一，團隊精心設計並安裝了節日裝飾，並通過藝術品展現法拉盛地標和當地商家的信息，民眾可透過玻璃掃二維碼了解商店、餐廳等商鋪信息。」

市議員顧雅明表示，這一獨具匠心的法拉盛節日藝術裝置很引人矚目，自拍競賽能夠鼓勵民眾發現美、展現美，「感謝商改區和獻愛華埠的用心和努力，讓冬季裡的法拉盛更加溫暖，給受疫情影響的社區帶來希望。」

商改區宣布，從即日起至12月16日(周三)中午12時，民眾可在商改區資訊亭前自拍，然後上傳至Instagram，關注法拉盛商改區(@flushingbid)，並加註標籤「#sendflushinglove」和「#holidayatflushing」，便可參加「節日在法拉盛」Instagram自拍競賽。

獲得點讚數最多的前五名作品，作者將獲得50元目標超市(Target)禮卡，商改區將於12月17日在商改區的Instagram和臉書(Facebook)上公布，也會張貼在商改區資訊亭，活動更多信息請至商改區網站flushingbid.com查詢。

節日藝術裝置不僅充滿節日氣氛，還推廣當地商家，促進經濟發展。(記者朱蕾／攝影)
節日藝術裝置不僅充滿節日氣氛，還推廣當地商家，促進經濟發展。(記者朱蕾／攝影)
商改區、獻愛華埠代表和顧雅明共同揭幕法拉盛節日藝術裝置。(記者朱蕾／攝影)
商改區、獻愛華埠代表和顧雅明共同揭幕法拉盛節日藝術裝置。(記者朱蕾／攝影)

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