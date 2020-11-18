紐約創意環境藝術競賽展 線上開幕

李光章為「第十屆創意環境藝術競賽展」線上開幕式致詞。(經文處提供)

紐約台北經濟文化辦事處與「人類影響學會」(Human Impacts Institute，HII)，從即日起至12月15日(周二)共同舉辦「第十屆創意環境藝術競賽展」(Creative Climate Awards，CCA)，透過線上對話、沙龍及實體櫥窗展示等創意方式，提升民眾對於環保及氣候意識；該活動日前舉行線上開幕式，為一系列展覽及對話活動揭開序幕，藉此增進民眾對該議題的了解及重視。

經文處處長李光章在開幕式上致詞表示，人類影響學會在疫情 影響下仍盡力籌辦此次活動，邀請來自紐約市 共15位藝術家參與，提升民眾對於環保及氣候意識；台灣作為島嶼國家，深知氣候變遷 議題的重要性，也是政府施政重點，台灣將持續與理念相近夥伴共同合作，為綠色復甦及對抗氣候變遷議題作出貢獻。

經文處與人類影響學會共同舉辦該活動，在今年邁入第七年；創辦人兼會長Tara DePorte表示，過去幾屆展覽開幕活動時，都能吸引數百人共襄盛舉，但今年受到疫情影響，活動改為線上舉行，將藉由創意方式回應氣候變遷及疫情帶來之挑戰。

開幕活動上，主辦方也穿插播放以氣候變遷及環境保護為主題創作之影片及藝術家對話等，透過不同的藝文表現方式，提升民眾氣候變遷意識並採取環保行動。

「第十屆創意環境藝術競賽展」為期一個月，將舉辦一系列線上展覽沙龍與對話活動，並邀請來自紐約市五個文化機構，共15名的少數族裔或第一代移民的藝術創作者，進行藝術櫥窗展示活動；12月15日閉幕式當天，將頒發獎金給觀眾票選前三名的創作者，更多資訊可上https://www.humanimpactsinstitute.org。