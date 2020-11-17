布碌崙華人區將加裝攝像頭 徵集地點

布碌崙華人社區內將加裝十多個監控攝像頭，當地市議員表示將由居民決定安裝地點。（本報檔案照）

布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉、班森賀等華人 聚居居民區，一到夜間常有魯莽駕駛者飛車經過，給民眾安全造成隱患，而近幾個月來各類竊案也不斷抬頭；當地民選官員16日宣布獲撥款27萬5000元，將在社區內加裝多個監控攝像頭，並向社區民眾徵集安裝地點的建議。

代表該區的市議員紀思庭(Justin Brannan)16日表示，獲得27萬5000元預算 ，將用於在其選區內增加十多個監控攝像頭。

紀思庭表示，過去該區居民反應，魯莽駕駛者很多；而根據轄區的市警68分局與62分局紀錄，砸車入竊案、街頭搶劫偷竊等案件也有所抬頭，但警方破案難度卻很大。

「即使我們社區治安在全市仍名列前茅，但民眾卻需要擔心交通事故發生，或被晚間飛車黨發動機傳來的噪音所騷擾，增加的攝像頭將成為警方執法和預防犯罪的有效工具，阻止違法行為的發生。」紀思庭也表示 ，希望由民眾來決定這些攝像頭安裝的地點，以起到最大的防罪作用。

紀思庭說，警方建議這些攝像頭安裝在較為荒涼地區，晚間沒有太多人流，尤其是過去頻繁發生罪案的地點；所有攝像頭在安裝後也將有明顯的標記和提示牌，對不法分子起到警示作用。

民眾可聯繫紀思庭辦公室提出建議，可致電(718)748-5200，或發送郵件至[email protected]。