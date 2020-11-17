強風夜襲紐約 10萬戶停電

電力公司在長島徹夜搶修。(記者曹健／攝影)

紐約市 15日晚開始出現強風，全市至少有10萬戶受到強風影響而停電，直至16日早5時，仍有1000多戶未能恢復供電；一些大樓的瓦礫被風吹落，還有民眾拍到建築工地起重機受到強風吹拂搖搖欲墜，大風也吹壞了餐館的戶外用餐座，業者損失慘重。

根據國家氣象局(National Weather Service)，15日晚紐約市、長島 、上州普特南郡(Putnam County)、威徹斯特郡(Westchester County)、博根郡(Bergen)，以及菲德郡(Fairfield)等地區出現強風，紐約市的最大風速更一度達到每小時60哩。

受此強風影響，紐約市有超過10萬戶停電，也有諸多樓宇、建築工地等出現鷹架不穩、瓦礫掉落等，市緊急事務處理局(NYC Emergency Management Department)表示，全市至少有78棵路樹被吹倒；直至16日早5時，聯合愛迪生電力公司(Con Edison)則報告有超過1000戶仍停電，其中897戶集中在布朗士，134戶則在皇后區 。聯合愛迪生表示，民眾如仍有供電問題，可登錄網站conEd.com/reportoutage報告，或撥打電話(800)752-6633。

當晚遭受停電的，除了紐約市的皇后區及布碌崙、史泰登島沿海地區，長島也受災嚴重；納蘇郡和蘇福克郡多地都有樹木被大風颳倒，近5000戶民宅停電；電力公司徹夜搶修，但截至16日發稿，仍有百餘戶尚未修復供電。

長島當晚風速最高達每小時45哩，蘇福克郡(Suffolk County)更是發出龍捲風警告，覆蓋部分柯蘭鎮(Coram)和森特里奇鎮(Centereach)。

根據服務長島的電力公司PSEG統計，15日晚有超過1萬名長島居民斷電，納蘇郡罕普斯狄鎮(Hempstead)有355名用戶、蠔灣有232人、北罕普斯狄鎮(Hempstead)有83人；蘇福克郡的斷電出現在巴比倫(Babylon)、布魯克黑文鎮(Brookhaven)、東漢普頓(East Hampton)、杭庭頓(Huntington)、艾斯利普(Islip)、河頭鎮(Riverhead)和謝爾特島(Shelter Island)。

儘管曼哈頓未出現停電狀況，但根據市警消息，15日晚在曼哈頓中城及下城金融區等多處，都有民眾報案建築瓦礫因強風吹襲而掉落；而在上西區哥倫布大道(Columbus Ave.)與西77街附近，還有民眾拍到強風下的起重機被吹得搖搖晃晃，相當危險。

位於華埠包厘街44號的餐館「新鮮壽司」(Shinsen)，門口的戶外用餐座也被強風吹得東倒西歪，雖然造成損失，但所幸未有人因此受傷。