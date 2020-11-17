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7-9月13.6%乘客逃票 MTA損失3800萬

記者和釗宇／紐約報導
數據顯示，自今年7月至9月，大都會運輸署估計約有13.6%的人逃票。（記者和釗宇／攝影）
數據顯示，自今年7月至9月，大都會運輸署估計約有13.6%的人逃票。（記者和釗宇／攝影）

數據顯示，自今年7月至9月，大都會運輸署(MTA)估計約有13.6%的人逃票乘車，遠高於去年同期的5.7%，損失超過3800萬元。

疫情影響，今年以來地鐵乘坐人數已經大減75%，從每個工作日550萬人降至138萬人，因此今年逃票的絕對人數其實比去年減少；MTA預計，今年夏季平均每個工作日的逃票人次為18萬8000次，而去年同期則為31萬3000次。

MTA表示，乘客逃票比率增加，主要因為疫情導致服務業大量失業，以及市警局的執法改革；MTA發言人柯林斯(Abbey Collins)表示，逃票每年都會導致MTA損失數百萬元的收入，「而且也對廣大守法乘客不公平。」

州府數據顯示，紐約市7月共有超過75萬人失業，是2019年同期的五倍；到9月時經濟有所恢復，失業人數降至53萬8700人，但高逃票率並未下降；另外，經過今年6月的反警示威以及削減市警經費，市警局的地鐵執法活動也有所減少；數據顯示，市警局今年7至9月僅開出了978份與逃票相關的傳票，相比之下去年同期開出了高達1萬7267份。

不過，通勤維權人士認為，警察執法減少不是逃票比率增加的原因；乘客聯盟(Riders Alliance)發言人皮爾斯登(Danny Pearlstein)表示，逃票是由於貧困和收入不均造成的極端情形，而不是人們單純覺得好玩或者故意想去犯法；他認為，市府應該將更多人納入「公平票價」計畫(Fair Fares)，該計畫為低收入人群提供半價票，去年共有超過20萬市民受益。

但逃票造成的收入減少仍然令MTA擔憂，疫情已經導致MTA的車票收入和稅收補貼大幅下降，MTA此前已要求國會在明年底之前提供120億元的救濟資金；MTA主席費伊(Patrick Foye)表示，若資金不到位，地鐵服務將被迫削減40%。

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