團夥作案 曼哈頓華埠取款機竊案頻傳

華埠二華人店鋪遭自動提款機盜竊，三人作案組織明確。(取自谷歌地圖)

曼哈頓華埠 近期頻繁出現自動取款機盜竊案件，嫌犯以小團夥作案，開車、拆卸、防風組織目的明確，轄區市警五分局提醒商戶注意。

警方表示，第一起案件發生在本月8日，在位於麥地臣街(Madison St.)113a號的一家華人理髮店前，三個男性嫌犯開著一輛休旅 車到達作案地點後，先將附近一水果攤的木桌子當作支撐，把附近的照明燈拆除。

警方從案發地附近的監控錄像看到，待燈光昏暗後，有兩人開始動手拆除自動提款機；警方稱，該提款機較舊，周圍有很多錯綜複雜的電線交錯，甚至有中文標示的「小心觸電」貼在附近；不過嫌犯最終仍成功得手，將整台機器拆走。

第二起案件則發生在13日的深夜。警方表示，當晚凌晨4時左右，在位於格蘭街(Grand st.)的自助火鍋店「99號餐廳」內的取款機被竊。

警方表示，嫌犯作案時撬開店門，觀察店內的報警器是否響起，等待了約20分左右，見四下無人才開始作案。

警方現懷疑是兩起案件為同一夥人所為，呼籲民眾看到形跡可疑者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。