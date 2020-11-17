預算削減 紐約州46名逾70歲法官被失格

為應對紐約州司法預算縮減，州法院系統決定終止46名70歲以上法官的法官資格。(本報檔案照)

新冠疫情 下，紐約州 府財政收入受重創，司法系統的預算也大幅縮減，州法院系統日前決定終止46名70歲以上法官的法官資格。

紐約州上訴法院首席法官狄佛爾(Janet DiFiore)和州法庭行政辦公室(The Office of Court Administration)行政委員會，日前拒絕了全州49名申請重新認證的70歲以上法官中46人的申請。根據州法律，最高法院法官必須在年滿70歲後，每兩年申請重新認證並接受認知檢查，直到76歲法定退休年齡。

這46名法官將於12月31日起失去法官資格，但並不是因為認知檢查有問題；州首席行政法官馬克斯(Lawrence Marks)在致全州行政法官的備忘錄中說，此舉是法院系統的一項削減成本計畫，法院經費將減少10%，數額為3億元。

馬克斯說，「這一極其困難但必要的決定將在未來兩年為法院系統節省超過5500萬元，將能更好的避免法院系統裁員 ，或者在無法避免的極端措施下大大減少裁員的數量。」

這些未獲得重新認證的年過70歲的州最高法院法官，八位在布朗士，皇后區有六位，曼哈頓有五位，布碌崙(布魯克林)和史泰登島各有一位，長島納蘇郡(Nassau County)有四位。

州高等法院發言人查爾芬(Lucian Chalfen)表示，年過70歲的法官中，絕大多數不會被重新認證，但三名高級上訴法官獲得了重新認證，因為他們具有對法院系統很重要的其他任務；失去資格的46名法官占全州近1400名法官的3.5％。

查爾芬說，「雖然失去了合格的法官將產生很大影響，但在疫情期間，法院系統仍在運轉，從未關閉，司法、非司法雇員以及法庭員工都在維持法院的功能」。