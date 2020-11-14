法拉盛商家興訟擋公車專用道 下月21日前禁啟動

原定於16日實施的法拉盛公車專用道計畫被叫停，暫緩至12月21日等待法官下一步裁決。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 華人工商促進會13日宣布，多位商界代表日前以妨礙商業發展為由，就法拉盛公車專用道計畫向市交通局(DOT)在皇后區 的州高等法院提出訴訟；法官當日頒布臨時限制令(TRO)，叫停原定於16日實施的法拉盛公車專用道計畫，暫緩至12月21日等待下一步審理。

根據法院消息，皇后區的州高等法院法官凱里根(Kevin Kerrigan)13日宣布，因涉嫌違反州法第78項法規，法拉盛商家代表向市交通局提出訴訟；根據流程，凱里根頒布臨時限制令，禁止當局在12月21日前在法拉盛安裝或粉刷「只准公車通行」的標識，屆時雙方將提出更多證據，等待下一步審理。

法拉盛商家的代表律師、退休法官伍元天表示，新冠疫情已重創當地經濟，商民多次發聲反對市府頒布的公車專用道計畫，但市府卻始終未能正面回應民眾的訴求；他表示，當地經濟需要恢復，商家與民眾的目標就是阻止該計畫實施，「我們的底線就是這個計畫根本不要實施。」

法拉盛華商會總顧問杜彼得表示，市交通局10月宣布實施緬街公車道計畫後，他已聯合餐館業者、地產商與診所醫生等十餘位代表，以涉嫌妨礙商業發展為由，向當局提出訴訟，州高等法院於4日受理該訴訟，法官13日上午發布臨時限制令，叫停法拉盛公車專用道計畫的實施。

市議員顧雅明表示，市府罔顧社區民眾多次反對的聲音，擅自實施對當地小商家會產生負面影響的計畫，「這個項目已變成市府官員積累政績的一項計畫」；他感謝包括杜彼得在內多位社區代表發聲，阻止這項計畫實施。

地產商徐家鵬表示，作為訴訟方之一，他並非只為自己在法拉盛多項建案爭取權益，更希望為當地的居民、前來看病長者以及小商家發聲；他說，自己妻子婦科診所設在38大道交緬街附近，若計畫實施，將給患者帶來極大不便。

不過，紐約市 長發言人施瓦茲(Mitch Schwartz)則對這個項目充滿信心，認為原告的訴訟不會成功，「這些公車每天要為15萬名大學生、餐館和雜貨店員工以及當地家庭提供通勤，他們值得更便捷的公共交通；我們相信法拉盛定會迎來這個改革性的新交規」。

根據市交通局消息，當局原定於16日在北方大道與三福大道間的緬街部分地段增設0.6哩公車與運貨卡車專用車道，除一個街區內接送或從進出車庫外，禁止私家車通行；該計畫先試行一年，而且是一周七天、每天24小時不間斷執行。