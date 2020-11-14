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法拉盛獅子會等 提供耆老免費中餐

記者牟蘭／紐約報導
國際獅子會法拉盛分會將與亞協服務中心合作，為有需要的家庭提供中餐與其他亞裔餐食。(記者牟蘭／攝影)
國際獅子會法拉盛分會將與亞協服務中心合作，為有需要的家庭提供中餐與其他亞裔餐食。(記者牟蘭／攝影)

國際獅子會法拉盛分會13日宣布，將與市府免費食品項目GetFoodNYC承包機構亞協服務中心(QARI)合作，為有需要的家庭提供中餐與其他亞裔餐食，幫助長者、單親母親與其他弱勢團體度過這個嚴冬。

法拉盛分會會長吳凱茜表示，許多華裔家庭因疫情失去收入，尤其是耆老與其他弱勢群體，因是新冠疫情的易感人群，亟需送上門的安全餐食；她說，為保證每個居民免於飢餓，獅子會法拉盛分會將與亞協服務中心合作，向有需要的民眾提供送餐服務。

吳凱茜說，在華人社區還有許多長者與弱勢群體，因語言不通、沒有移民身分或其他原因不能申請福利補助，在疫情中被迫挨餓；她說，該會將與其他非營利機構合作，如紐約勵馨婦幼關懷中心等，向受虐婦女與庇護所的孩子提供可口的餐食。

亞協服務中心的紐約項目與服務經理劉結紅表示，雖然紐約市府疫情期間已提供大量的免費食物，但並不包括亞裔餐食，許多亞裔長者領取食物後，只能果腹，但不合胃口；她說，該中心與新木蘭酒樓等中餐廳合作，提供可口亞裔餐食的同時，也幫助這些已被疫情重創的商家恢復生意。

劉結紅說，亞裔服務中心是紐約首個GetFoodNYC亞裔項目承包的華人組織，自實施以來，每天供應4000多個食物訂單，為亞裔與其他喜歡亞裔餐食的族裔提供免費供應服務，這些食物包括蔬菜、水果、牛奶、雞蛋與魚蝦肉類等豐富食物。

想要參與的人士請電(718)872-8330諮詢，或登錄www.qarinyc.org查詢。

國際獅子會法拉盛分會將與亞協服務中心合作，為有需要的家庭提供中餐與其他亞裔餐食。...
國際獅子會法拉盛分會將與亞協服務中心合作，為有需要的家庭提供中餐與其他亞裔餐食。(記者牟蘭／攝影)

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