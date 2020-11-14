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史島疫情失控 區長籲居民齊心防疫

記者顏潔恩／紐約報導
史島疫情近期失控，區長奧多呼籲島上居民一定要嚴格執行防疫。(本報檔案照)
史島疫情近期失控，區長奧多呼籲島上居民一定要嚴格執行防疫。(本報檔案照)

紐約市史泰登島多個社區出現新冠疫情反彈，被列入黃色預防區(Precautionary zone)，室內堂吃受到限制；史島區長奧多(James Oddo)認為，史島疫情相較其他區更加失控，主要因為當地人大多開車，在島上或新澤西州穿行，造成感染率集中，呼籲民眾一定嚴格防疫

數據顯示，島上三分之二的社區感染率在一天內達到3%，其中兩個郵編號超出5%，州長葛謨隨即宣布史島多地進入黃色預防區；除了之前多所學校出現多名確診者被強制關校外，大部分學校還能繼續開課，但餐廳室內外桌子，每桌用餐人數限制四人或以下。

奧多表示，相對於其他區居民則是搭乘地鐵只短暫在一個地方停留，而史島居民通常開車在島上或新澤西州穿行，這也是史島疫情比其他區域來得嚴重的主要原因。

他無奈表示，島上80%社區被視為重點關注地區，顯然民眾並沒有落實防疫措施，呼籲民眾不要不聽勸，要為公眾安全設想，一定要配合市府的防疫措施。

「我們過去一路排除萬難，包括九一一事件、颶風襲擊，都沒有把我們打到，我相信只要大家團結一致，這次也一樣能撐得過去。」他也呼籲社區人士、民選官員和宗教團體等，通過自己的力量和聲音向眾人宣揚積極防疫的重要性，除戴口罩、實施社交距離外，儘可能避免舉行大型的聚會。

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