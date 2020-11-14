紐約市公園局16日綠道計畫線上會議 歡迎建言

「目的地：綠道」皇后區項目，希望將法拉盛草原可樂娜公園、凱辛納公園與艾莉潭公園等多個公園通過綠道相連；圖為法拉盛草原可樂娜公園。(記者牟蘭／攝影)

市公園局日前宣布，當局計畫打造「目的地：綠道」皇后區 項目，希望將法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)、凱辛納公園(Kissena Park)與艾莉潭公園(Alley Pond Park)等多個公園通過綠道相連，呼籲民眾於16日(周一)參加線上會議，提供建議，填平綠道缺口。

根據市公園局的消息，紐約市 目前有逾150哩長的綠色通道，「目的地：綠道」皇后區計畫，擬將法拉盛草原可樂娜公園、凱辛納公園、艾莉潭公園與灣台(Bay Terrace)水邊步道 Joe Michaels Mile等東北區公園，通過綠地與海濱步道相連，改善戶外活動空間。

市議員顧雅明表示，作為市議會公園委員會主席，他致力於改善公園環境，他希望「目的地：綠道」項目通過綠道與海濱步道連結法拉盛與整個皇后區東北部其他公園，為居民提供優質的戶外活動空間；他表示，該計畫目前在規畫階段，歡迎民眾參與討論，以確保彌補現有綠道網路的缺口。

市公園局局長西弗爾(Mitchell J. Silver)表示，疫情期間，紐約市民更需要一個開放活動空間，這個計畫把皇后區公園與海濱步道連成一道風景線，為當地的行人與自行車騎士提供更好的出行體驗。

皇后區的「目的地：綠道」線上會議定於16日(周一)下午6時30分，需提前註冊，詳情請登https://www.eventbrite.com/e/destination-greenways-queens-tickets-126321891177。