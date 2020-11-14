我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院共和黨警告白登 若找華倫、桑德斯入閣恐引發鬥爭

歐巴馬：川普至今仍否認敗選 將威脅美國民主

布碌崙華聯會18周年線上籌款晚會 各界祝福

記者顏潔恩／紐約報導
受到新冠肺炎疫情影響，布碌崙華人聯合會日前線上舉行18周年慶籌款晚會。(視頻截圖)
受到新冠肺炎疫情影響，布碌崙華人聯合會日前線上舉行18周年慶籌款晚會。(視頻截圖)

受到新冠肺炎疫情影響，布碌崙(布魯克林)華人聯合會日前在線上舉行18周年慶籌款晚會，並表彰疫情下在前線工作的醫護人員；來自社區各界、警局、民選官員等均上線參與，向華聯會傳達祝福，希望能為民服務，愈做愈好。

華聯會負責人黃涵華表示，再三考慮下決定以線上方式舉行籌款晚會，並藉此活動對醫護人員的付出表達感激之情；她也感謝義工、民選官員、社區人士一路以來的支持，向華聯會付出寶貴的時間和資源，才能幫助他們更好的服務社區。

華聯會指出，今年適逢美國總統選舉和十年一次的人口普查，因此從年初便積極向社區推廣，接下來的時間舉辦了免費流感疫苗注射、健康和社區安全講座、反亞裔仇恨記者會等，旨在於服務社區，提升新移民權益、生活素質和地位。

當晚包括州眾議員寇頓(William Colton)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、市議員紀思庭(Justin Brannon)、62分局局長陳濤、州參議員劉醇逸、布碌崙區長亞當斯(Eric Adams)等人均上線為華聯會獻上祝福，認可該會十多年來為造福當地民眾所作的努力，並期許疫情趕緊結束，眾人可以再次聚會慶祝。

編輯推薦

疫情 流感疫苗 布碌崙

上一則

世界打擊樂年會 朱宗慶樂團強棒「出擊」

下一則

茂比利街70號大樓問券 中華公所可領取填寫　

延伸閱讀

華人家長抗議SHSAT拖延 促盡快公布日期

華人家長抗議SHSAT拖延 促盡快公布日期
「計算每張選票」 皇后區民主黨批川普破壞民主

「計算每張選票」 皇后區民主黨批川普破壞民主
「每一張選票都要算」紐約皇后區民主黨批川普破壞民主

「每一張選票都要算」紐約皇后區民主黨批川普破壞民主
孟昭文、劉醇逸連任 理查茲當選皇后區長

孟昭文、劉醇逸連任 理查茲當選皇后區長
孟昭文、劉醇逸、金兌錫 成功連任

孟昭文、劉醇逸、金兌錫 成功連任

努力保衛SHSAT 劉醇逸獲居民聯盟背書

努力保衛SHSAT 劉醇逸獲居民聯盟背書

熱門新聞

中使館呼籲旅客切勿輕信「達標」與「包過」等中介宣傳，前往正規的醫療機構檢測，避免病毒傳播。(記者牟蘭／攝影)

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

2020-11-11 18:43

紐約皇后區17歲華裔少女 被發現死在自家門口

2020-11-09 11:24
上百名猶太裔8日聚集在華埠東百老匯，為其拉比舉辦葬禮。(取自推特)

紐約上百猶太裔群聚華埠街頭 民眾憂疫情擴散

2020-11-08 12:17
女性示威者高舉「紐約厭惡川普」。(記者張晨/攝影)

賀錦麗「打破白宮天花板」不能忘記這三位紐約女性

2020-11-07 19:15
尹依萱特別喜歡貓，且養了一隻貓。(取自Go Fund Me網站)

17歲華裔少女離奇死亡 親戚發起籌款助單親母親度難關

2020-11-11 10:54
州長葛謨(Andrew Cuomo)11日下令，全州所有持有紐約州核發酒牌的餐館、酒吧須在晚10時關門，10時以後僅允許外賣，健身房晚10時也必須關門，所有室內場所的私人聚會不得超過十人；新規將從13日(周五)晚10時起執行。（記者洪群超／攝影）

紐約州疫情爆發 葛謨令餐館、酒吧、健身房10點關門

2020-11-11 14:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約

川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約
柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意

柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意
求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元
入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時
這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！

這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！