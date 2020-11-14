布碌崙華聯會18周年線上籌款晚會 各界祝福

受到新冠肺炎疫情影響，布碌崙華人聯合會日前線上舉行18周年慶籌款晚會。(視頻截圖)

受到新冠肺炎疫情 影響，布碌崙 (布魯克林)華人聯合會日前在線上舉行18周年慶籌款晚會，並表彰疫情下在前線工作的醫護人員；來自社區各界、警局、民選官員等均上線參與，向華聯會傳達祝福，希望能為民服務，愈做愈好。

華聯會負責人黃涵華表示，再三考慮下決定以線上方式舉行籌款晚會，並藉此活動對醫護人員的付出表達感激之情；她也感謝義工、民選官員、社區人士一路以來的支持，向華聯會付出寶貴的時間和資源，才能幫助他們更好的服務社區。

華聯會指出，今年適逢美國總統選舉和十年一次的人口普查，因此從年初便積極向社區推廣，接下來的時間舉辦了免費流感疫苗 注射、健康和社區安全講座、反亞裔仇恨記者會等，旨在於服務社區，提升新移民權益、生活素質和地位。

當晚包括州眾議員寇頓(William Colton)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、市議員紀思庭(Justin Brannon)、62分局局長陳濤、州參議員劉醇逸、布碌崙區長亞當斯(Eric Adams)等人均上線為華聯會獻上祝福，認可該會十多年來為造福當地民眾所作的努力，並期許疫情趕緊結束，眾人可以再次聚會慶祝。