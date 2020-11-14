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日落公園59街地鐵站 無障礙電梯開通

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙華裔使用頻繁的59街N線與R線地鐵站終於安裝無障礙乘客電梯。(MTA提供)
布碌崙華裔使用頻繁的59街N線與R線地鐵站終於安裝無障礙乘客電梯。(MTA提供)

布碌崙(布魯克林)華裔使用頻繁的59街N線與R線地鐵站自去年開始施工，安裝無障礙(ADA accessibility)進入地鐵站的乘客電梯；布碌崙南區民代近期宣布，大都會運輸署(MTA)終於安裝升降電梯，讓耆老、殘障人士、以及手推嬰兒車的家長更容易出行。

59街站地鐵站西側站口的階梯，在白天時分是高峰階段，但在電梯未開通前，不少殘障人士、手推嬰兒車、行李箱的民眾需通過他人幫助，才能上下樓，也常在人潮尖峰時期造成壅堵；為改善此一問題，MTA在布碌崙地鐵站打造無障礙電梯、地鐵站升級項目。

針對59街的地鐵站，MTA董事會在7月投票決定加快速度，成功提前一年便完成項目，讓通勤客享有全新的升級服務；儘管升降電梯的部分已完成，但其他項目還在進行中，包括維修兩個街道和通往站台樓梯、販賣地鐵票區域、設置供殘障人士使用的無障礙廁所等。

國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)、州眾議會助理議長奧迪茲(Felix Ortiz)以及日落公園市議員萬齊家(Carlos Menchaca)等人，日前與MTA代表在59街站舉行開幕儀式，表示該地鐵站是許多南區民眾通往日落公園渡輪、曼哈頓的必經之地，能在疫情下改善民眾的生活再好不過；萬齊家表示，地鐵站問題存在已久，而改良後的地鐵站將為原本不方便出行的紐約客和耆老帶來便利，他們也值得使用這些服務。

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