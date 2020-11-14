曼哈頓華埠「消失的版圖」藝術展 支持台港西藏

台灣藝術家的作品，將在「消失的版圖」藝術展上呈現。(取自獅山冰室網站)

紐約港人團體「獅山冰室」(Lion Rock Cafe)、「Keep Taiwan Free」和「Students for a Free Tibet」等多個團體，14日(周三)於曼哈頓華埠 舉辦「消失的版圖」(Disappearing Map)藝術展覽，藉由創作，讓更多人認識不同文化，並表達對台灣 、香港 和西藏的支持。

主辦方表示，透過文化定義不同的族群，但是台灣、香港和西藏人卻被迫要拋棄他們的身分、語言和文化，來達到政治上的統一目的。

主辦方說，面對國籍與文化個體差異的挑戰，台灣、香港和西藏更需要為了自由抗爭，在家園被摧毀以及聲音被抹滅的同時，台灣、香港和西藏希望他們的版圖在地圖上消失前，保存他們的文化和歷史。

此次展覽邀請來自這些地方的藝術家，透過創作展示台灣、香港和西藏的特殊文化與族群，表達對他們的支持，民眾將可透過展覽了解及體驗每個文化存在的必要性，以及這些團體堅持要守護這些文化的原因。

此次展覽為「獅山冰室」舉辦的第二個藝術展，8月該組織也在華埠與香港時事政治諷刺漫畫家尊子合作，舉辦「我們好喜歡香港」藝術展，表達港人對香港的熱愛，並提醒大眾香港的獨特所在，希望透過藝術和文化，加深美國與香港之間的互相了解，宣揚普世的民主正義價值。

「消失的版圖」14日下午1時至8時，在華埠愛烈治街(Eldridge St.)69號舉行，由於疫情間人數控管，主辦方每半小時將限制20名訪客入場。更多資訊可上https://www.lionrockcafe.nyc/查詢。