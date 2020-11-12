法拉盛緬街公車道下周一實施 交通局安裝路牌

市交通局正在緬街安裝新的交通指示牌。(記者朱蕾/攝影)

飽受爭議的法拉盛 市中心緬街公車專用道計畫將於16日(周一)開始實施，市交通局(DOT)已開始在相關路段安裝新的交通指示牌。美國亞裔 社團聯合總會和亞裔維權大聯盟訂於實施當日在法拉盛舉行集會遊行 ，抗議市府不顧當地社區商家和民眾的強烈反對，執意推行該計畫。

16日起，法拉盛北方大道與三福大道(Sanford Ave.)間的緬街和凱辛納大道(Kissena Blvd.)只允許公車和運貨卡車專通行，除一個街區內接送或從車庫進出外，禁止私家車通行。

亞總會主席陳善莊表示，「此公車專用道計畫在社區大多數民眾和商家不知情下提出，儘管商家、社區代表、民選官員等在得知後立即表示反對，並多次舉行抗議集會，但市府仍一意孤行。法拉盛是紐約市主要華人商區，此計畫阻礙法拉盛的發展和繁榮，我們一定要抗爭到底，讓市府看到華人社區的團結和堅決，從而重視我們的意見和訴求。」

亞裔維權大聯盟副會長趙靖桉和皇后區執行總監陳熠表示，自新冠疫情在紐約爆發以來，華人社區法拉盛遭受重創，「如果緬街市中心路段再禁止私家車通行，不僅會加劇周圍街道的交通混亂與擁堵，更會給緬街及附近街上的超市、餐館、診所、藥房、律師樓等各類商鋪的業者和顧客帶來巨大不便，影響人們來法拉盛消費的熱情，法拉盛將更難恢復和振興，對當地經濟是雪上加霜，我們號召反對此計畫的民眾和組織參加遊行示威。」

遊行抗議將於16日下午3時30分前在皇后區公共圖書館法拉盛分館前集合，諮詢請致電陳熠(917)353-9054或趙靖桉(646)270-9859。