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大紐約區僑界 慶祝孫中山誕辰154周年

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約中華公所、中國國民黨美東支部、駐紐約分部，與紐約華僑學校，12日在曼哈頓華埠舉辦孫中山誕辰154周年紀念大會。(記者顏嘉瑩/攝影)
紐約中華公所、中國國民黨美東支部、駐紐約分部，與紐約華僑學校，12日在曼哈頓華埠舉辦孫中山誕辰154周年紀念大會。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約中華公所、中國國民黨美東支部、駐紐約分部，與紐約華僑學校，12日在曼哈頓華埠舉辦孫中山誕辰154周年紀念大會，向孫中山銅像獻花並表達崇敬與追思；適逢哥倫布公園內的孫中山銅像永久設置周年，與會者也走到銅像前獻花，儀式簡單隆重。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

中華公所主席于金山表示，由孫中山提出的「三民主義」建國理念，在歷經17年奮鬥後成功推翻滿清、創建中華民國，而孫中山與華僑關係密切，曾說「華僑是革命之母」，投身革命期間還多次造訪紐約，更於1911年在中華公所演講。

于金山說，在公所紀錄中，也記載孫中山演講內容，當時中華公所接納了他的革命性演說，宣布全僑參加革命陣營，如今三民主義是孫中山留給後代的寶貴遺產，也是中華民國和美國共享的普世價值。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章表示，百年來中華大樓掛著青天白日滿地紅的旗幟，向往來人潮訴說這段歷史，而去年紐約市政府也藉由將孫中山銅像永久豎立於哥倫布公園，並將廣場命名為「中山廣場」，意義非凡。

李光章說，孫中山當初許多建國的理想在台灣一一實現，而他也相信「德不孤、必有鄰」，中華民國做為印太地區的自由堡壘與民主燈塔，未來也會繼續與理念相近的國家共同攜手合作，為區域的和平穩定、繁榮與安全做出貢獻。他還感謝紐約僑團過去對孫中山和中華民國政府的支持。

當天包括經文處、紐約華僑文教服務中心，以及多個僑團送來超過50個花籃，在中華公所禮堂獻花完畢後，一行人也到中山廣場對孫中山銅像致意，現場還有民眾在一旁唱起愛國歌曲「梅花」。

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