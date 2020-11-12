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消弭競爭 整治亂象 亞美成人日間護理協會成立

記者朱蕾／紐約報導
亞美成人日間護理協會在法拉盛成立，旨在團結業者、規範行業，為耆老提供優質服務，前排左六為杜彼得，右五為張寶利。(記者朱蕾/攝影)
亞美成人日間護理協會在法拉盛成立，旨在團結業者、規範行業，為耆老提供優質服務，前排左六為杜彼得，右五為張寶利。(記者朱蕾/攝影)

皇后區法拉盛一家華人經營的成人日間護理中心，因涉嫌以支付現金等方式吸引耆老加入從而獲得政府補助，日前被聯邦以詐欺福利等罪名起訴，類似的不良競爭若持續甚至惡化，會嚴重影響成人日間護理行業；為整頓行業亂象，亞美成人日間護理協會(Asian American Adult Daycare Association)12日在法拉盛成立，團結業者並提供專業指導，促進該行業健康發展。

亞美成人日間護理協會會長由張寶利擔任，高級行政顧問為杜彼得和于金山；在護理行業有近20年運營經驗的張寶利表示，單單在法拉盛，目前有超過1萬名耆老需要照顧服務，成人日間護理發展至今，已成為華人社區服務年長者主要項目之一，華裔耆老在中心不僅可得到照顧，吃到營養配餐，還能學習新技能、保持社交等。

「但有些運營者把此當做生意做，甚至為了爭取更多耆老會員，用返現金等涉嫌違法的手段」，張寶利說，「若惡性競爭越來越嚴重，不僅對合法運營者不公平，更會對此行業產生破壞性影響。」

他表示，亞美成人日間護理協會是由理事會管理的會員制協會，目前已有20多家紐約華人社區的日間護理中心經營者加入，短期內還會增加；協會向會員提供信息、教育、專業指導和監督管理，成為政府和業者之間的橋樑，「我們希望所有會員齊心合力，按照政府的要求和法律運營，確保耆老切實享受到政府為他們提供的福利，為此行業樹立積極、健康的形象。」

杜彼得表示，成人日間護理中心是社區為老人提供服務的最基層團體，州、市政府需要這些中心；近幾十年，紐約隨著華人移民的增多，越來越多華人進入這一行業；此協會的成立能夠把業者團結起來，確保規範經營，短期來看是為疫情後的重開做足準備，長遠是對這一行業能夠持續、健康的發展注入希望。

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