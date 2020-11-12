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大量居民不戴口罩 史島疫情反彈

記者牟蘭／紐約報導
紐時以「紐約市保守堡壘如何成為病毒熱點」為題，分析該區疫情迅速增長原因；圖為史泰登島的聖喬治海濱。(本報檔案照；記者牟蘭／攝影)
紐時以「紐約市保守堡壘如何成為病毒熱點」為題，分析該區疫情迅速增長原因；圖為史泰登島的聖喬治海濱。(本報檔案照；記者牟蘭／攝影)

全市疫情反彈，史泰登島部分地區也升溫；因該島逾60%選民支持共和黨總統候選人川普，紐約時報11日以「紐約市保守堡壘如何成為病毒熱點」為題，分析該區疫情增長原因；有人將此歸咎於新州疫情反彈，但也有人指出，有大量居民不戴口罩，疏於防範，才造成病毒傳播。

史泰登島新冠疫情近期連日反彈，州長葛謨(Andrew Cuomo)11日表示，該區的染疫率在過去十天連續超過2.5%，截至10日，該區的染疫率達3.38%，其中Tottenville區達5.74%，Great Kills區達5.04%，高於全市平均2.31%的染疫率，並將該區大部分地區畫為疫情預防區。

紐時11日報導分析史泰登島疫情增長原因，並在文章開頭指出上個月支持川普的一場遊行中，多數與會人士沒有戴口罩，並直言當地部分居民放鬆對防疫重視，稱在理髮店與家庭聚會中，有人未保持社交距離；文中直指川普貶低口罩防疫重要性，對當地居民不戴口罩產生極大影響。

在3日投票結果中領先的國會眾議員共和黨籍候選人瑪麗奧(Nicole Malliotakis)表示，她並不贊同川普對口罩的言論，但她分析共和黨籍人士因不喜歡強制命令，才「不願意」戴口罩。

選區包括史泰登島的市議員博雷利(Joseph Borelli)表示，他並不能解釋當地確診率增長的原因，但他已感受到疫情反彈；他舉例說，就在數天前，他曾接觸了一名消防員朋友，對方隨後被確診，他也在一天前完成核酸檢測，所幸自己並未被傳染。

博雷利是一名川普支持者，他認為鄰近新州染疫率不斷增加，以及警察與消防人員不間斷的工作，導致病毒迅速傳播，「南岸史泰登島居民都會選擇在新州生活」；他希望市長白思豪(Bill de Blasio)不要再次關閉城市，導致經濟再次受到衝擊。

70歲的當地居民梅爾卡(Kathy Melka)持不同意見，她表示自己對待疫情非常嚴肅，除了前往教堂禮拜外，她堅持在戶外戴口罩並保持社交距離，但她對其他居民防疫措施感到失望，「現在人們變得越來越粗心，他們聚集在公園中並且不戴口罩」。

紐時的文章指出，由於疫情的增加，史泰登島的檢測站9日已迎來大量人潮，至少20名居民在Tottenville的Conference House公園等待免費檢測，其中包括兩名在島上工作的警員，但只有少部分人戴口罩。

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