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紐約17歲華女離奇死亡 親戚募款助安葬

記者朱蕾／紐約報導
尹依萱特別喜歡貓，且養了一隻貓。(取自Go Fund Me網站)
尹依萱特別喜歡貓，且養了一隻貓。(取自Go Fund Me網站)

皇后區17歲華裔少女尹依萱(Yixuan Yin，姓名皆音譯)9日凌晨被發現死在自家門口，死因尚未查明，留下她的單親母親萬分悲痛；尹依萱的表哥吳正軍(Zhengjun Wu)10日發起「為尹依萱的葬禮籌款」(Funeral for Yixuan)，希望幫助她的家人度過難關。

尹依萱約四年前從中國遼寧來美求學，下個月就滿18歲，吳正軍在籌款網站上寫道，尹依萱是一個聰明、美麗的女孩，就讀於紐約市立大學拉瓜地亞社區學院(LaGuardia Community College)，夢想成為一名設計師。

尹依萱9日凌晨意外去世，案子仍在調查中。吳正軍寫道，「尹依萱是她母親的一切，若能換女兒回來，她願意做任何事。獨自撫養尹依萱長大的母親，從沒想到她的女兒會這麼早離她而去」；尹依萱還喜歡繪畫、在手機和筆記本電腦上唱歌；她特別喜歡貓，養了一隻貓叫元寶。事發前，她就是去追跑掉的貓，之後一直沒回來。

尹依萱的母親正在安排女兒的葬禮，她希望將葬禮作為特別的一天紀念女兒。此次籌款所得全部用於尹依萱葬禮的開銷，捐款網址：https://www.gofundme.com/f/funeral-for-yixuan。

尹依萱和母親租住在皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)75大道夾186街附近的一棟民宅，警方表示，9日凌晨1時15分左右接到報案，有一名女子躺在地上。警員趕到後，發現尹依萱躺在民宅前的草地上，已經失去知覺和意識。緊急醫療服務人員立即將她送往附近醫院，院方宣布她已死亡。尹依萱身上沒發現明顯外傷，警方和法醫正在調查此案。

警方通過監控視頻發現，事發前，尹依萱和家人搬行李時，尹依萱抱在懷裡的貓跑了出來，她去追貓，之後一直沒回家，直到家人發現她倒在草坪上。

尹依萱和朋友們聚會。(取自Go Fund Me網站)
尹依萱和朋友們聚會。(取自Go Fund Me網站)

尹依萱(左)和母親。(取自Go Fund Me網站)
尹依萱(左)和母親。(取自Go Fund Me網站)

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