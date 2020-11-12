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「老闆你找錯錢」 奧客法拉盛美食廣場詐財

記者牟蘭／紐約報導
黃甄妮表示，一些不法分子假稱用20元買可樂，店員找零19元後，對方快速將找零收到包內，謊稱店員只找一元，又索要18元的現金；圖為美食廣場的餐飲業者。(記者牟蘭／攝影)
黃甄妮表示，一些不法分子假稱用20元買可樂，店員找零19元後，對方快速將找零收到包內，謊稱店員只找一元，又索要18元的現金；圖為美食廣場的餐飲業者。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛美食廣場的華裔商家11日表示，近期有不法分子用相似手法頻繁行騙，拿出20元聲稱要買可樂，店員找零19元後，對方快速將找零收到包內，謊稱店員只找一元，又索要18元現金，造成商家倒貼17元還讓騙徒白喝一瓶可樂，但因金額不大，商家大多自認倒楣而沒選擇報警。

在羅斯福大道與紐約美食廣場各經營一家台灣小吃店的黃甄妮(音譯)表示，自家店與周邊的小商家，近期頻繁遭遇模式詐欺；她稱，最近一次詐騙事件發生於10日中午店中最繁忙時期，一名非洲裔中年男子用20元紙幣要求購買一瓶可樂。

黃甄妮說，由於非洲裔男子購買可樂時一直盯著收銀台，立刻引起員工警惕；她回憶，店員向該男子找零19元後，這名男子迅速將十元、五元與三張一元的紙幣放在衣中，向店員謊稱對方只找一元，要求店家再找18元。

由於幾個月前經歷多次相似詐騙，黃甄妮說，店員隨即戳穿該男子的謊言，未得逞的男子被激怒後，甚至威脅店員稱已記住他的長相，暗示日後報復；她表示，自家店旁的多個攤主都反映，曾遭遇類似詐騙，但因前來購買飲料並非同一男子，且損失金額少，店家一般都自認倒楣，無人選擇報警。

新冠疫情重創小商家生意，黃甄妮表示，紐約市堂食只開25%，自家店只能靠老主顧光顧維持；她說，美食城餐飲業者薄利多銷，以自家為例，大部分餐食定價都不超過十元，如今要面臨日益增加的人工、房租與原材料，她對每一筆支出都仔細核對，因為幾個月前曾受騙，再次遇到時立即察覺騙局。

黃甄妮說，她希望說出這種犯罪模式，提醒其他商家提防騙局，減少不必要的損失。

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