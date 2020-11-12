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囚滿為患 紐約市府關閉2監獄計畫法官叫停

記者和釗宇／紐約報導
在押人員增加，皇后區高等法院出台禁令，暫停市府關閉曼哈頓拘留所和雷克島監獄的計畫。（本報檔案照）
在押人員增加，皇后區高等法院出台禁令，暫停市府關閉曼哈頓拘留所和雷克島監獄的計畫。（本報檔案照）

皇后區的紐約州高等法院11日頒布一項臨時禁令，暫停市府關閉曼哈頓拘留所(Manhattan Detention Complex)和位於雷克島(Rikers Island)監獄的計畫，因獄警工會(Corection Officers' Benevolent Association)此前提起訴訟，稱在押人數近來有所增長，若關閉監獄會導致囚犯人滿為患。

市懲教局此前宣布，將在本月底關閉曼哈頓拘留所(Manhattan Detention Complex)和位於雷克島(Rikers Island)上的Otis Bantum Correctional Center；但獄警工會隨後提起訴訟，稱全市在押人數近來迅速增長，監獄已經過於擁擠，因此反對關閉監獄。

法官卡利(Anna Culley)11日簽署禁止令，暫停市府關閉監獄的計畫，獄警工會將和市府於12日展開協商，再做決定。

市府數據顯示，從10月19日至11月3日，懲教局下屬的11座監獄的容納率已經超過一半，部分監獄接近滿員；目前全市在押總人數已達到4700人，相比之下夏季為3930人；同時，一些犯人已經被移出曼哈頓拘留所和雷克島監獄。

獄警工會主席小波西奧(Benny Boscio Jr.)表示，目前疫情仍在肆虐，在這種情況下關閉兩所監獄是不合適的，因為將很難讓獄警和犯人保持社交距離。

懲教局局長布蘭(Cynthia Brann)此前曾表示，懲教局下屬監獄自5月19日以來就再未發生疫情，認為關閉監獄不會導致監獄過於擁擠；不過他也表示，若監獄出現疫情，市府也會隨時重開已關閉的監獄。

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