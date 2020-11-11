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斯靜格：經濟重啟 小商家需要更多資源

記者朱蕾／紐約報導
斯靜格、孟昭文、史塔文斯基等於民眾探討疫情後經濟恢復。(視頻截圖)
斯靜格、孟昭文、史塔文斯基等於民眾探討疫情後經濟恢復。(視頻截圖)

紐約市主計長斯靜格(Scott Stringer)日前舉辦皇后區森林小丘(Forest Hills)線上里民大會，和國會眾議員孟昭文等民選官員及社區民眾探討新冠疫情後紐約市經濟重啟前景；斯靜格說，紐約市需要為小商家投入更多資源，減少市府機構浪費是平衡預算的關鍵。

斯靜格表示，疫情導致紐約市失去9萬個工作機會，現在的挑戰是如何重啟經濟以及照顧好民眾的健康、醫療需要。「在經濟恢復過程中，市府盡全力平衡預算非常關鍵，首先需要鑑定每個市府機構的浪費情況；我認為很多市府機構應減少4%的預算，如果繼續浪費下去，紐約市未來的經濟堪憂。」

斯靜格還表示，紐約市有超過10萬名居住在收容所的兒童，沒有無線網路，因此無法上網課，他擔心這些兒童及其他有同樣遭遇的兒童在學業上落後；州參議員、州參議會高等教育委員會主席史塔文斯基(Toby Stavisky)也表示，這也是大學目前面臨的問題，各方正在盡力解決。

斯靜格說，雖然市府在食物發放方面有預算和投資，但仍有不少紐約人面臨食物短缺，疫情期間更為嚴重，2021年預算，他將保證更多人能夠加入「營養補充援助計畫」(SNAP，俗稱糧食券)，保障紐約人能吃到健康的食物。

孟昭文則表示，國會正在努力爭取通過第二輪新冠救助方案，包括對全民的經濟補助，對商家、租戶、低收入等群體的援助等；同時需要小商家和民眾的反饋，以便對計畫及時進行調整及制定新計畫。

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