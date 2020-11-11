斯靜格：經濟重啟 小商家需要更多資源

斯靜格、孟昭文、史塔文斯基等於民眾探討疫情後經濟恢復。(視頻截圖)

紐約市 主計長斯靜格(Scott Stringer)日前舉辦皇后區森林小丘(Forest Hills)線上里民大會，和國會眾議員孟昭文等民選官員及社區民眾探討新冠疫情 後紐約市經濟重啟前景；斯靜格說，紐約市需要為小商家投入更多資源，減少市府機構浪費是平衡預算 的關鍵。

斯靜格表示，疫情導致紐約市失去9萬個工作機會，現在的挑戰是如何重啟經濟以及照顧好民眾的健康、醫療需要。「在經濟恢復過程中，市府盡全力平衡預算非常關鍵，首先需要鑑定每個市府機構的浪費情況；我認為很多市府機構應減少4%的預算，如果繼續浪費下去，紐約市未來的經濟堪憂。」

斯靜格還表示，紐約市有超過10萬名居住在收容所的兒童，沒有無線網路，因此無法上網課，他擔心這些兒童及其他有同樣遭遇的兒童在學業上落後；州參議員、州參議會高等教育委員會主席史塔文斯基(Toby Stavisky)也表示，這也是大學目前面臨的問題，各方正在盡力解決。

斯靜格說，雖然市府在食物發放方面有預算和投資，但仍有不少紐約人面臨食物短缺，疫情期間更為嚴重，2021年預算，他將保證更多人能夠加入「營養補充援助計畫」(SNAP，俗稱糧食券)，保障紐約人能吃到健康的食物。

孟昭文則表示，國會正在努力爭取通過第二輪新冠救助方案，包括對全民的經濟補助，對商家、租戶、低收入等群體的援助等；同時需要小商家和民眾的反饋，以便對計畫及時進行調整及制定新計畫。