揚言殺白登 史島男被捕控罪

麥奧拉宣稱要殺死白登及其支持者，10日被聯邦逮捕。（取自臉書）

一名史泰登島男子在社交媒體上發布要殺死白登 (Joseph Biden)、猶太 裔的聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)及白登支持者等言論，並開始準備槍枝、彈藥等預備付諸行動，10日被聯邦執法部門逮捕並控罪。

根據紐約東區聯邦檢察官辦公室的偵結書，該嫌犯為54歲的麥奧拉(Brian Maiorana)，他10日在史泰登島住處被捕時，執法人員從其家中搜到多把槍枝與眾多彈藥；助理檢察官麥康爾(Artie McConnell)表示，嫌犯還擁有多本反政府書籍、骷髏面具及激進右翼的宣傳培訓材料。

麥奧拉從10月開始，在社交媒體上發布一系列恐怖主義言論，包括「到了必須將炸彈扔入這些暴力抗議者人群中的時候了」、「大屠殺必須消滅任何自稱是民主黨人全家」；之後他又稱呼舒默為「來自猶太紐約的猶太裔參議員」，並引述了新納粹小說，呼籲應該炸毀聯邦調查局大樓。

在白登勝選總統當日，麥奧拉對慶祝活動不斷指責，揚言要謀殺白登，並開始獲取武器策畫行動；麥康爾在網路上發布了求購AR-15突擊步槍配件的信息，執法人員還發現他持有一本「臨時公民和第二護照手冊」，指出這表明他正準備離開美國。

檢方表示，麥奧拉在2007年在賓州被控性侵罪名，且在紐約州 是註冊在案的一級性犯罪者。

在執法人員上門逮捕麥奧拉時，其房東正在室內；她表示「今早感覺就像一場惡夢，根本不知道發生了什麼，太瘋狂了，他過去表現得很受人尊重，我對他沒有任何意見。」