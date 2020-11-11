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皇后區市議員補選 將首採「排序複選制」投票

記者朱蕾／紐約報導
明年2月的皇后區第24選區市議員補選，將成為全市首個採用「排序複選制」投票的選舉。(記者朱蕾／攝影)
明年2月的皇后區第24選區市議員補選，將成為全市首個採用「排序複選制」投票的選舉。(記者朱蕾／攝影)

紐約市從2021年開始，地方初選和特別選舉中，選民可選擇排序複選制投票(Ranked Choice Voting)；將於明年2月2日舉行的皇后區第24選區市議員補選，將成為全市首個採用「排序複選制」投票的選舉，選民可依據對候選人的支持度，依次列出五名候選人；若仍然只想為一名候選人投票，也可以只選一人。

紐約市2019年通過憲章修訂公投，從「簡單多數制」改為「排序複選制」；「排序複選制」的方式為：選民能按自己的偏好對最多五名參選人排序，其中可包括一名非正式候選人(write-in candidate)，如果沒有任何人在選民的第一選擇中獲得50%的票數，第一選擇中票數最少的候選人會被淘汰，並且選擇該候選人的選民投票，將轉移到他們的第二選擇候選人；此流程將會重複進行，直到剩下兩名候選人為止，屆時得票最多的候選人將會勝選。

此投票方式需要新的選票和新的機器軟體，市選舉委員會報告顯示，點票機已能因應新的計票方式，真正的挑戰將是選民是否為新的投票程序做好準備。

第24選區市議員朗斯曼(Rory Lancman)已赴州府就任新職，填補這一職位的特殊選舉定在明年2月2日舉行，也成為明年紐約市的第一個選舉，可作為「排序複選制」投票的一次測試。

市憲章修訂委員會(Charter Revision Commission)授權市競選財務委員會(NYC Campaign Finance Board)提供有關「排序複選制」投票的選民教育；競選財務委員會發言人索拉爾斯(Matt Sollars)表示，該機構計畫針對2021年的每個特別選舉，對選民展開宣導，從市議會第24選區的特殊選舉開始，「我們正在為此做準備。」

「排序複選制」投票不僅改變選民的投票的方式，也將改變候選人的競選方式，讓他們爭取更大範圍的支持；多位民選官員表示，排序複選制投票能夠鼓勵更多選民參加投票，也有助於更多移民、少數族裔和女性參政。

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