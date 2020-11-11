我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美經濟投白登一票！吹噓拚經濟的川普沒占到便宜

北卡參議員選戰 民主黨認輸 國會關鍵轉向喬州

紐市心理健康急救隊明年2月試點 打911可求助

記者和釗宇／紐約報導
紐約市將在市消防局緊急醫療服務(EMS)設立心理健康急救隊，市民撥打911電話可以尋求緊急心理健康協助。（美聯社）
紐約市將在市消防局緊急醫療服務(EMS)設立心理健康急救隊，市民撥打911電話可以尋求緊急心理健康協助。（美聯社）

紐約市白思豪(Bill de Blasio)10日宣布成立試點項目，將在市消防局緊急醫療服務(EMS)設立心理健康急救隊，市民撥打911電話將可以尋求緊急心理健康協助，將有心理健康干預專員前往現場；該項目先在全市兩個社區試行，未來將推廣到全市。

白思豪表示，新冠疫情導致不少市民受到精神創傷，許多人失去了家人，也無法回到過去的生活方式，有五分之一的市民產生心理健康問題，「人們感到孤獨絕望，我們必須採取措施解決這一問題；這是紐約歷史上首次將心理健康干預人員納入緊急醫療服務系統，確保出現心理健康緊急問題的市民可以及時得到幫助。」

目前，無論嚴重程度、是否有犯罪介入或報警者是否可能捲入暴力威脅，所有與心理健康有關的911電話，全部由市警局和消防局緊急醫療服務人員處理；隨著新試點項目的成立，消防局新成立的心理健康急救隊和干預人員，將自動處理所有與心理健康相關的緊急狀況，消防局將對人員展開培訓。

試點項目將從明年2月起在全市最有需要的兩個市警分局轄區試行；市府表示，試點項目將可節省警員用於回覆心理健康相關報警的時間，提高出警速度；同時，心理健康急救隊還將有專家專門來應對心理健康導致的行為問題，如自殺、吸毒和嚴重生理問題等，市公立醫院將提供人員培訓及技術支持，消防局也將優先挑選經驗最豐富的心理健康干預專家。

若有涉及武器或報警人可能遭遇傷害危險的心理健康相關報警，心理健康急救隊將與市警局一起出警；目前，已有超過65%的外勤警員接受過危機干預處置培訓；在試點分局轄區之外的其他地區，有關心理健康的報警，仍由警員和消防局醫療急救員處理。

編輯推薦

紐約市 白思豪 疫情

上一則

白登勝選 商家心安拆木板

下一則

皇后區清點不在籍投票 蘇奧齊、布朗斯汀有望翻盤

延伸閱讀

非正式民調：紐約新市長人選 斯靜格呼聲最高

非正式民調：紐約新市長人選 斯靜格呼聲最高
第二波疫情近在咫尺 「紐約經濟恐再停擺」

第二波疫情近在咫尺 「紐約經濟恐再停擺」
移民組織籲白登兌現承諾 將保護移民列為施政優先

移民組織籲白登兌現承諾 將保護移民列為施政優先
茂比利70號重建 里民會炮聲隆隆

茂比利70號重建 里民會炮聲隆隆
白思豪：紐約市已「非常接近」第2波疫情 經濟恐再停擺

白思豪：紐約市已「非常接近」第2波疫情 經濟恐再停擺

抗議潮再起 白思豪：不會包圍和平示威者

抗議潮再起 白思豪：不會包圍和平示威者

熱門新聞

上百名猶太裔8日聚集在華埠東百老匯，為其拉比舉辦葬禮。(取自推特)

紐約上百猶太裔群聚華埠街頭 民眾憂疫情擴散

2020-11-08 12:17

紐約皇后區17歲華裔少女 被發現死在自家門口

2020-11-09 11:24
女性示威者高舉「紐約厭惡川普」。(記者張晨/攝影)

賀錦麗「打破白宮天花板」不能忘記這三位紐約女性

2020-11-07 19:15
林大河一年前在家中後院刺傷兒媳致死，他認一項二級蓄意謀殺罪名，將面臨21年的監禁與五年的庭外監管；圖為案發現場。(本報檔案照，記者牟蘭╱攝影)

傳宗接代惹殺機 77歲華翁刺死兒媳將囚21年

2020-11-06 02:29
聚居在曼哈頓東百老匯與布魯克林威廉斯堡一帶的傳統猶太教社區居民。Getty Images檔案照

世界On Air／他們為何無懼疫情？認識紐約神秘異鄉人

2020-11-10 11:55
年輕母親帶著孩子一起歡慶白登勝選。(記者周靜芝／攝影)

紐約客歡慶白登當選 群眾鼓掌、汽車一路按喇叭

2020-11-07 23:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了

為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了
輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重

輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重
國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據

國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據
賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」

賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」
白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點

白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點