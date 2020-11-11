紐市心理健康急救隊明年2月試點 打911可求助

紐約市將在市消防局緊急醫療服務(EMS)設立心理健康急救隊，市民撥打911電話可以尋求緊急心理健康協助。（美聯社）

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)10日宣布成立試點項目，將在市消防局緊急醫療服務(EMS)設立心理健康急救隊，市民撥打911電話將可以尋求緊急心理健康協助，將有心理健康干預專員前往現場；該項目先在全市兩個社區試行，未來將推廣到全市。

白思豪表示，新冠疫情 導致不少市民受到精神創傷，許多人失去了家人，也無法回到過去的生活方式，有五分之一的市民產生心理健康問題，「人們感到孤獨絕望，我們必須採取措施解決這一問題；這是紐約歷史上首次將心理健康干預人員納入緊急醫療服務系統，確保出現心理健康緊急問題的市民可以及時得到幫助。」

目前，無論嚴重程度、是否有犯罪介入或報警者是否可能捲入暴力威脅，所有與心理健康有關的911電話，全部由市警局和消防局緊急醫療服務人員處理；隨著新試點項目的成立，消防局新成立的心理健康急救隊和干預人員，將自動處理所有與心理健康相關的緊急狀況，消防局將對人員展開培訓。

試點項目將從明年2月起在全市最有需要的兩個市警分局轄區試行；市府表示，試點項目將可節省警員用於回覆心理健康相關報警的時間，提高出警速度；同時，心理健康急救隊還將有專家專門來應對心理健康導致的行為問題，如自殺、吸毒和嚴重生理問題等，市公立醫院將提供人員培訓及技術支持，消防局也將優先挑選經驗最豐富的心理健康干預專家。

若有涉及武器或報警人可能遭遇傷害危險的心理健康相關報警，心理健康急救隊將與市警局一起出警；目前，已有超過65%的外勤警員接受過危機干預處置培訓；在試點分局轄區之外的其他地區，有關心理健康的報警，仍由警員和消防局醫療急救員處理。