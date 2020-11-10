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WHA復會台灣未受邀 經文處主媒登廣告籲支持台灣

記者顏嘉瑩／紐約報導
駐紐約經文處本周在多個主媒上刊登廣告，呼籲各界台灣參與世界衛生組織。(經文處提供)
駐紐約經文處本周在多個主媒上刊登廣告，呼籲各界台灣參與世界衛生組織。(經文處提供)

第73屆世界衛生大會(WHA)復會，但台灣仍未受邀參加，駐紐約台北經濟文化辦事處本周在各大主流媒體上刊登廣告，強調台灣以民主防疫的成功，可為全球疫後復甦及全民均健做出貢獻，呼籲支持台灣參與世界衛生組織(WHO)。

在今年5月受到疫情影響，影響第73屆世衛大會議程，世衛組織從9日至14日間，以視訊方式復會，雖然台14友邦提案「邀請台灣作為觀察員參加世衛大會」，但在中國的反對下，未列入議程。

駐紐約台北經文處處長李光章表示，「台灣模式」透過公開透明贏得信任、透過公私協力打造團結，是全球民主防疫的典範，期間更盡其所能援助全球超過80個國家，備受國際肯定，而WHO不斷呼籲全球共同防疫及推動復甦，不應遺漏任何人，卻基於政治考量，拒絕邀請台灣以觀察員身分參與WHA。

李光章說，希望藉由在「紐約時報」、「華爾街日報」、「時代雜誌」及「彭博商業周刊」等主媒上刊登廣告，呼籲各國正視台灣是全球公衛防疫體系不可或缺的夥伴，排除台灣不僅違反WHO章程的「全民均健」(Health for all)，更無助於世界擊敗新冠肺炎。

此次刊登的廣告以「台灣能幫忙」(Taiwan Can Help)為主標語，並以「盾」為主要意象，傳達台灣協助世界防疫及打擊病毒之意，搭配醫學蛇杖、口罩，以及放大鏡等圖樣；其中醫學蛇杖強調健康為基本人權，應凌駕於一切考量之上；口罩則代表台灣以公私協力打造的防疫國家隊，以及積極對外援助的國際合作成果；放大鏡中的眼睛，則是突顯公開透明為台灣模式的成功關鍵。

另在「彭博商業周刊」上的跨業廣告也搭配文章呈現，強調「台灣模式」是由政府、私部門及公民社會協力打造，讓台灣的確診率及死亡率低於其他已開發國家，防疫作法是對全球的寶貴貢獻。

文章內也提到，台灣的超前部署也是防疫關鍵之一，於台灣在去年底得知傳出類似SARS疫情時，便立即通知WHO，之後透過公私協力增加口罩生產、有效分配，並援助其他國家超過5000萬個口罩，共同對抗疫情，然而台灣仍被排除在WHO之外，認為此情況必須有所改變，全球復甦才能迎向更美好的未來。

根據統計，自疫情爆發以來，全球累積確診超過5000萬例，造成超過126萬人死亡，台灣截至10日的累積確診人數則僅有579例、7人死亡。

駐紐約經文處本周在多個主媒上刊登廣告，呼籲各界台灣參與世界衛生組織。(經文處提供...
駐紐約經文處本周在多個主媒上刊登廣告，呼籲各界台灣參與世界衛生組織。(經文處提供)

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