法拉盛濱水開發案 市議會馬拉松公聽

「法拉盛濱水項目」建成後的效果圖。(開發商提供)

法拉盛 開發案「海濱復興計畫」中的「法拉盛濱水項目」(Special Flushing Waterfront District)，19日在市議會舉行長達八個小時的公聽會，超過100人發言，近八成的各族裔支持者認為此項目能夠改善法拉盛的面貌、創造大量工作機會，特別是遭受新冠疫情重創後，法拉盛需要這樣的開發案促進經濟；反對者則擔憂此項目會加劇法拉盛貴族化。

由三家華人公司合作開發的「法拉盛濱水項目」，區域東至大學點大道(College Point Blvd.)、西至法拉盛溪(Flushing Creek)、南至40路、北至36大道；將建造數棟大樓，有1725套住宅公寓(包括平價公寓)、879個酒店房間、零售及辦公空間；還有社區共用設施、全新公共街道及公共開放空間。

開發商之一、富頓集團的執行副總裁李芝璇表示，此開發案會對法拉盛、乃至全市的經濟帶來益處，還能改善環境、提升法拉盛社區面貌等。項目將有超過10億元的私人投資，由專業評估單位做出的經濟評估顯示，將創造3700個永久性工作職位、6175個建築工作，其中近60%提供給法拉盛居民；建成後每年能為紐約市 貢獻1.16億元的稅收。

另一開發商美國 永年集團總經理梁朝暉表示，法拉盛溪水邊目前是廢棄的工業用地，土壤、地下水等都已被嚴重污染，此項目會在州、市政府的監督下進行全面清污，升級下水道和排水系統等基礎設施，把多年來近乎荒廢的水邊區域和法拉盛市中心連接起來；6.6畝公共開放空間將成為民眾休閒娛樂的好地方，包括河邊公園、公共廣場、兒童遊樂場、成人健身區等。

「法拉盛濱水項目」已得到當地市議員顧雅明、法拉盛商業改進區等多方的支持。