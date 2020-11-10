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茂比利70號重建 里民會炮聲隆隆

記者顏嘉瑩／紐約報導
DCAS 9日晚針對茂比利街70號大樓的未來規畫舉行線上會議，不過缺乏市府與社區對話讓與會者痛批該會議根本「無意義」。(截自ZOOM會議)
DCAS 9日晚針對茂比利街70號大樓的未來規畫舉行線上會議，不過缺乏市府與社區對話讓與會者痛批該會議根本「無意義」。(截自ZOOM會議)

曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)70號大樓的拆卸重建(rebuild)還是恢復原貌(restore)，社區意見分歧，9日晚市府舉辦線上里民會，邀請居民分享對該處大樓未來的願景；但與會者認為從一開始，主辦方紐約市管理服務局(Department of Citywide Administrative Services，DCAS)就缺乏資訊透明性，痛批會議「無意義」。

當晚的會議由DCAS，與擁有多個社區項目重建經驗的組織「3x3 Design」舉辦，上百人參與；「3x3 Design」根據此前的會議，列出租戶與居民共同意見，包括盡速重建大樓、確保市長白思豪(Bill de Blasio)承諾的8000萬元經費、立即著手為建築進行保護以因應即將到來的極端天氣、建築本身必須要能反應華埠特色，以及在不需進行「統一土地利用審查程序」(ULURP)的情況下增加可使用空間。

不過即便有上百人參與，長達三個小時的線上會議中，居民與「3x3 Design」表達對大樓重建的希望和擔憂，但卻不見來自DCAS的政府官員參與，讓與會者憤怒；有與會者認為，在過去的多場會議中，居民在表達意見後，卻無法獲得市府針對大樓有更新回應，與會者表示，如果會議內容無法向內傳達，開啟雙方對話，而是居民一再重複表達意見、重複論調，卻不能傳到政府單位，那麼這些會議不僅無意義，更在浪費大家時間。

針對大樓規畫，心目華埠共同創辦人兼總監鄺海音在會議中表示，社區有很多需求並對大樓的未來寄予厚望，但對租戶最重要的是想要盡快回到大樓辦公，同時大樓規畫也應該看社區真正需要什麼，才能將空間最大利用化。

對於市府承諾的8000萬經費，居民也擔心在疫情影響下市府缺乏資金，再加上白思豪任期即將結束，未來新市長上任，恐會縮減經費；與會者說，希望能夠看到市府付諸行動，而非只是「說說」；與會者也呼籲市府對居民進行問卷調查，以擴大收集更多意見。

DCAS表示，為期90天的願景過程預計將於12中旬結束，屆時將針對期間討論內容發布最終報告，另外還將於10日晚6時至8時，在線上舉辦研討會，將根據第一批社區會議收集的反饋來制定重建方案，民眾可至https: //bit.ly/ 2HwknEy註冊參加。

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