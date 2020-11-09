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曼哈頓、布碌崙獨棟屋、連排屋 10月銷售大增

記者黃伊奕／紐約報導
10月布碌崙獨立屋成交量翻三倍。（記者黃伊奕／攝影）
10月布碌崙獨立屋成交量翻三倍。（記者黃伊奕／攝影）

近期紐約市房市呈現疫情後的復甦，一片紅火景象，尤其是布碌崙(布魯克林)的獨立屋在10月成交量相比去年同期增長三倍，曼哈頓連排屋也同比增長44%。

根據德愛房地產經紀公司(Douglas Elliman)日前發布的10月紐約市地產數據，全市10月房屋銷售表現傑出，尤其是曼哈頓外的城區，簽訂合同相比去年翻了一番，表明自夏季以來，紐約市重返房產需求熱潮中。

其中，曼哈頓與布碌崙獨立屋與連排屋為最受歡迎房型，其中布碌崙一共有近200套獨立屋簽約，是去年同期成交量的三倍，而曼哈頓連排屋銷售量相比去年同期增長了44%；不過，曼哈頓的公寓市場受疫情衝擊仍持續，10月交易量與去年同期相比下降了28%。

曼哈頓豪宅銷售表現尚可，長島漢普頓(Hamptons)豪宅在10月表現更加可觀，當地新建獨立屋銷售相比去年翻了一番，其中價值500萬元至999萬元豪宅成交量增長幅度最大，幾乎翻了兩番；只是當地已經顯示出受季節影響降溫跡象，在8月當地房屋銷售抵達頂端後，每月合同開始穩步下降。

因疫情影響民眾對房屋需求的改變仍在繼續，曼哈頓公寓賣家湧入周邊郊區購房現象仍在繼續，也推動如康州(Connecticut)的格林威治(Greenwich)、紐約上州威徹斯特郡(Westchester)等地出現異常高的房屋銷售成交量。

根據Miller Samuel公司報告稱，10月格林威治房屋銷售量是一年前的三倍，所有新合同大都在100萬至400萬元之間，而威徹斯特郡成交量雖然相比夏季放緩，但是合同成交量仍增長了51%。

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