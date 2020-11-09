以量制價吸引客群 中餐館疫下挑戰大

「便宜份量大」是中餐給外界的普遍印象，中餐館業者多「以量制價」，推出便宜餐點以期吸引更多顧客。(記者顏嘉瑩/攝影)

「便宜份量大」是中餐給外界的普遍印象，中餐館 業者多「以量制價」，推出便宜餐點以期吸引更多顧客，但在新冠肺炎疫情 的持續下，餐館失去了大部分的客源，雖然市議會立法允許餐館業者增收最多10%的「疫情恢復費」(COVID-19 Recovery Charge)，99%的曼哈頓華埠 中餐館業者也不敢收，也讓目前仍在經營的餐館可說是「做一天、虧一天」；華埠商改區行政總監陳作舟就表示，華人應該對自己有信心，不要妄自菲薄。

華埠中餐多主打物美價廉，一餐約十元不等，有些快餐店的燒臘飯更以不到五元的價格來吸引顧客，每天開張門口就是排隊人潮；疫情前就有不少人慕名而來，享受經濟實惠的餐點，也成為中餐館的優勢，不過疫情之後這樣的優勢卻變成餐館的「硬傷」，在食材、人力等成本上漲的情況下，餐館業者仍不敢漲價，害怕嚇走了客人。

中餐館業者林Jack說，中餐比其他菜更便宜的印象已經深植人心，以該餐館為例，一份本樓刀削麵原價9.65元，疫情期間成本上漲，再加上擔心找零會增加店員與顧客間的接觸，如今漲到一份十元，即便這樣，還是有客人嫌貴。

林Jack表示，大部分的中餐業者如果漲價，都是以零頭在漲，很少有人敢一口氣一元、兩元的漲，市議會在允許業者收取疫情恢復費後，即便中餐館業者以最高的10%收取，也只會多收一元左右，「如果是以我自己做消費者，我不覺得這樣的收費算過分，但你又怎麼知道顧客的心？可能你多收這一元，他以後就不願意再光顧了。」

華埠商改區在上月下旬針對300間華埠餐館業者調查，發現有99%的業者都不收疫情恢復費，陳作舟表示，其他非中餐館的餐點價格更貴，而因應成本上漲，這些餐館也自然漲價；他就亞洲菜為例，日本餐、韓國餐的價格都比中餐高出許多。

「同樣的牛肉，中餐還要切絲、切丁、醃製，做工多很多，但我們不敢收就是不敢收」；陳作舟說，追根究柢就是華人應該要對自己有信心，不要妄自菲薄。