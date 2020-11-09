我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診破5040萬 全美逼近千萬

川普賣「誰是接班人」直升機 附土豪金安全帶插扣

以量制價吸引客群 中餐館疫下挑戰大

記者顏嘉瑩／紐約報導
「便宜份量大」是中餐給外界的普遍印象，中餐館業者多「以量制價」，推出便宜餐點以期吸引更多顧客。(記者顏嘉瑩/攝影)
「便宜份量大」是中餐給外界的普遍印象，中餐館業者多「以量制價」，推出便宜餐點以期吸引更多顧客。(記者顏嘉瑩/攝影)

「便宜份量大」是中餐給外界的普遍印象，中餐館業者多「以量制價」，推出便宜餐點以期吸引更多顧客，但在新冠肺炎疫情的持續下，餐館失去了大部分的客源，雖然市議會立法允許餐館業者增收最多10%的「疫情恢復費」(COVID-19 Recovery Charge)，99%的曼哈頓華埠中餐館業者也不敢收，也讓目前仍在經營的餐館可說是「做一天、虧一天」；華埠商改區行政總監陳作舟就表示，華人應該對自己有信心，不要妄自菲薄。

華埠中餐多主打物美價廉，一餐約十元不等，有些快餐店的燒臘飯更以不到五元的價格來吸引顧客，每天開張門口就是排隊人潮；疫情前就有不少人慕名而來，享受經濟實惠的餐點，也成為中餐館的優勢，不過疫情之後這樣的優勢卻變成餐館的「硬傷」，在食材、人力等成本上漲的情況下，餐館業者仍不敢漲價，害怕嚇走了客人。

中餐館業者林Jack說，中餐比其他菜更便宜的印象已經深植人心，以該餐館為例，一份本樓刀削麵原價9.65元，疫情期間成本上漲，再加上擔心找零會增加店員與顧客間的接觸，如今漲到一份十元，即便這樣，還是有客人嫌貴。

林Jack表示，大部分的中餐業者如果漲價，都是以零頭在漲，很少有人敢一口氣一元、兩元的漲，市議會在允許業者收取疫情恢復費後，即便中餐館業者以最高的10%收取，也只會多收一元左右，「如果是以我自己做消費者，我不覺得這樣的收費算過分，但你又怎麼知道顧客的心？可能你多收這一元，他以後就不願意再光顧了。」

華埠商改區在上月下旬針對300間華埠餐館業者調查，發現有99%的業者都不收疫情恢復費，陳作舟表示，其他非中餐館的餐點價格更貴，而因應成本上漲，這些餐館也自然漲價；他就亞洲菜為例，日本餐、韓國餐的價格都比中餐高出許多。

「同樣的牛肉，中餐還要切絲、切丁、醃製，做工多很多，但我們不敢收就是不敢收」；陳作舟說，追根究柢就是華人應該要對自己有信心，不要妄自菲薄。

編輯推薦

疫情 中餐館 華埠

上一則

曼哈頓、布碌崙獨棟屋、連排屋 10月銷售大增

下一則

長島鐵路防疫新技術 測試不理想

延伸閱讀

紐約全城慶祝大選出爐 華埠迎人潮

紐約全城慶祝大選出爐 華埠迎人潮
華埠服務中心 蒙市新診所明年開張

華埠服務中心 蒙市新診所明年開張
假日季 零售業可申請戶外擺攤

假日季 零售業可申請戶外擺攤
多名華人涉嫌在法拉盛中餐館 用酒瓶砸傷人後逃逸

多名華人涉嫌在法拉盛中餐館 用酒瓶砸傷人後逃逸
怕趕客…華埠99%餐館 不收疫情恢復費

怕趕客…華埠99%餐館 不收疫情恢復費
紐約華埠商改區調查：99%餐館業者不收疫情恢復費

紐約華埠商改區調查：99%餐館業者不收疫情恢復費

熱門新聞

上百名猶太裔8日聚集在華埠東百老匯，為其拉比舉辦葬禮。(取自推特)

紐約上百猶太裔群聚華埠街頭 民眾憂疫情擴散

2020-11-08 12:17
女性示威者高舉「紐約厭惡川普」。(記者張晨/攝影)

賀錦麗「打破白宮天花板」不能忘記這三位紐約女性

2020-11-07 19:15
華裔藝術家叢玉娘日前在皇后區牙買加市中心，被一輛衝上人行道的休旅車撞至重傷，送醫後不治身亡。(家屬提供)

飛來橫禍！65歲華女畫家 人行道被撞身亡

2020-11-01 02:30
林大河一年前在家中後院刺傷兒媳致死，他認一項二級蓄意謀殺罪名，將面臨21年的監禁與五年的庭外監管；圖為案發現場。(本報檔案照，記者牟蘭╱攝影)

傳宗接代惹殺機 77歲華翁刺死兒媳將囚21年

2020-11-06 02:29
年輕母親帶著孩子一起歡慶白登勝選。(記者周靜芝／攝影)

紐約客歡慶白登當選 群眾鼓掌、汽車一路按喇叭

2020-11-07 23:24
千名示威者曼哈頓抗議，街頭縱火數十人被捕。(市警提供)

「計算每張選票」曼哈頓千人示威縱火 十餘人被捕

2020-11-04 22:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」
特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼

特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼
川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到

川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到
連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？

連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？
知情人士：如果法律戰失敗 川普才認輸

知情人士：如果法律戰失敗 川普才認輸