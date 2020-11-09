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疫情下的無奈…欠租多、驅逐難 華人房東寧空房不出租

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約小房東最新調查顯示，很多華人房東因怕疫情下收不到租和驅逐難，不願將空置單位招租。(記者顏嘉瑩/攝影)
紐約小房東最新調查顯示，很多華人房東因怕疫情下收不到租和驅逐難，不願將空置單位招租。(記者顏嘉瑩/攝影)

根據華人房東維權團體「紐約小房東」(New York Small Landlords，NYSL)日前進行的調查，雖然10月的租金拖欠率僅有20%，為自4月以來的最低水平，但在布碌崙(布魯克林)和史泰登島的華人房東，仍有六成以上表示擔心租客欠租、疫情期間又無法驅逐，選擇繼續將租房單位空置、不願招租；組織創辦人何德鄰表示，如此的情況將會對新移民房客不利。

調查於本月1日至4日，針對上百名華人小房東進行調查分析，結果顯示，紐約市10月平均的租金拖欠率為自疫情爆發以來的最低，為20%，且地區差異很小，不過在布碌崙的個別社區，則較其他社區多，為36%，僅比9月份的44%下降。

由於擔心租客欠租又不願搬走，疫情以來房東招租意願降低，在此次調查中，有44%的房東計畫繼續將租屋單位空置，比9月的38%更多；不過該數據也因不同社區而有所不同，調查發現，新州只有10%的房東計畫空置租屋單位，皇后區有40%；布碌崙和史泰登島則分別為60%和74%。

何德鄰解讀，儘管有更多房客準時交租，但房東仍寧願把租屋單位空置的現象，顯示房東對疫情下租客履行租約沒有信心，「這樣的數據顯示有愈來愈多的房東退出租屋市場，雖然目前紐約的房源還很充足，但房東不願意出租，對那些新移民房客來說相當不利，因為這些房東只願意把房子租給那些經由介紹而來的租客。」

為了幫助小房東，紐約小房東也於日前開始協助成員與追債公司合作，協助追討積欠租金；何德鄰此前表示，有不少惡房客利用疫情間政府政策，故意不交租，讓小房東背負龐大經濟壓力，在宣布聘請追債公司後，有部分房東透露，有些惡房客已經答應搬走，不過10月的租金拖欠率下降，何德鄰則不認為與追債工作有相關。

紐約小房東表示，將在12月舉辦一次名為「2021年房東展望」的免費研討會，討論如何迎接明年的挑戰，更多詳情可上https://poagny.com/查詢。

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