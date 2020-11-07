布碌崙塗鴉增 盼市府恢復免費清除

亞當斯(左)日前攜手多名社區領袖、商家在貝弗-史岱文森(Bedford- Stuyvesant)一間修車廠，幫助清除被人漆上的塗鴉。(亞當斯辦公室提供)

紐約市 「無塗鴉項目」(Graffiti Free NYC program)提供免費的清除塗鴉服務，但因市府預算縮減被砍，不再派遣專人清除；布碌崙 (布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)日前攜手社區領袖表示，各社區出現越來越多影響市容的塗鴉，希望市府能恢復這項服務，並支持真正的藝術家完成壁畫。

據悉該項目每年耗資300萬元，受到新冠肺炎疫情 的衝擊，市府預算緊縮，暫停資助市經濟發展局(New York City Economic Development Corporation)旗下的「紐約市無塗鴉」項目；目前將無限期展延，311也不再受理任何塗鴉相關的投訴。

亞當斯日前攜手多名社區領袖、商家在貝弗-史岱文森(Bedford- Stuyvesant)一間修車廠，幫助清除塗鴉，他說在該項目停止後，不少店門前、路邊、房屋、甚至政府建築物等均出現塗鴉；他強調在公眾或私人財產地用噴漆畫並非藝術，相反的是一種觸犯法律的破壞行為，「居民努力維護社區的樣貌和促進發展，不該受到塗鴉的破壞」。

亞當斯表示，在布碌崙市下城(Downtown Avenue)的大西洋大道(Atlantic Avenue)可明顯看到比以往更多的塗鴉，許多商家在疫情下已遭到經濟損害，現在還要自掏腰包清除，非常不公平；他呼籲市府能盡快恢復這項服務，並大力支持社區項目，邀請真正的藝術家到社區創作，同時認為紐約市警也該採取行動，預防不法分子到處亂塗鴉。